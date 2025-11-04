Mauricio Macri faltó al asado del PRO en medio de la tensión con Javier Milei

En medio del conflicto con el Gobierno nacional y de cara a la reconfiguración del Congreso, los diputados del PRO se juntaron a cenar sin Mauricio Macri.

En medio de una semana cargada de tensiones, Mauricio Macri faltó a una cena con diputados del PRO. Foto: Prensa Pro

En medio de los cambios en el Congreso y los tirones entre Mauricio Macri y el Gobierno nacional, los diputados del PRO hicieron un asado partidario con la mira puesta en la nueva etapa política. Pese a la importancia del contexto, el titular del partido pegó un faltazo.

El encuentro amarillo comenzó pasadas las 20:00 y contó con la presencia de legisladores en funciones y de los que asumirán sus bancas el 10 de diciembre tras los comicios del 26 de octubre.

Tras estar en el centro de la escena política por los cruces con el gobierno de Javier Milei, Macri faltó a la cena partidaria, a pesar de que los legisladores le habían extendido la invitación.

El clima dentro del PRO no refleja al cien por ciento el enojo de su líder. El espacio recuperó protagonismo tras las elecciones nacionales, con Diego Santilli a la cabeza en la provincia de Buenos Aires, aunque también atraviesa la ruptura de su bloque en Diputados.

En las últimas horas, Santilli fue confirmado como ministro del Interior, lo que fue celebrado dentro del partido, también como una forma de remarcar su pertenencia al PRO, aunque el diputado se haya acercado al núcleo duro de La Libertad Avanza.