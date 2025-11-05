Karina Milei y Santiago Caputo a los abrazos e invitados especiales: la trastienda de la jura de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei le tomó juramento este miércoles a Manuel Adorni como su nuevo jefe de Gabinete en una efusiva ceremonia que sirvió como escenario para disimular las internas que persisten en los pasillos de la Casa Rosada. Entre invitados especiales y coros de celebración hacia el exvocero, Karina Milei y Santiago Caputo se fundieron en un afectuoso abrazo que capturó la atención de todas las cámaras.

"¿Mucho sol?", bromeó la secretaria General de la Presidencia al saludar al asesor, que esperaba apartado resto de los ministros del Gabinete, recostado contra una columna con sus habituales gafas oscuras. Caputo respondió con una sonrisa y ambos intercambiaron un cálido abrazo. Una postal que ocurrió frente a los periodistas acreditados, en medio de la interna que continúa dentro del Triángulo de Hierro y sus principales colaboradores tras la reconfiguración del Gabinete.

Poco después, se acercó al consultor uno de sus máximos rivales en el Ejecutivo, Eduardo 'Lule' Menem, y ambos conversaron en tono amistoso durante poco más de un minuto antes de que Javier Milei ingresara junto a su flamante funcionario.

Aguardaba en el Salón Blanco de la Casa Rosada la plana mayor del Gobierno, con todos los ministros -salvo el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ausente por una operación de rodilla planificada-; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, entre otros.

Dentro del sector de invitados de Manuel Adorni, también destacó la presencia del dibujante Nick; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el diputado electo y streamer Sergio 'Tronco' Figliulo; además de la familia del exportavoz Bettina Julieta Angeletti, sus dos hijos y su hermano Francisco, quien es legislador bonaerense por la Libertad Avanza.

Al ingresar al salón, el flamante jefe de Gabinete fue coreado y aplaudido por los presentes, antes de que un Javier Milei sonriente le tomara juramento.

"Señor Manuel Adorni, ¿jurás por Dios y por la Patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de Gabinete de ministros para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Argentina? Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden", pronunció el presidente. Adorni juró, y el salón se fundió en aplausos, para dar lugar a los saludos de los presentes al flamante funcionario.

La jura de Manuel Adorni

Con las cámaras apagadas, los distintos ministros y allegados del exsecretario de Comunicación y Medios se acercaron a felicitarlo, mientras del otro lado de la sala Javier Milei hacía lo propio con su Gabinete. Al llegar a Santiago Caputo, Milei lo estrechó en sus brazos y le habló al oído durante alrededor de un minuto, antes de retirarse.

Poco después, el mandatario tenía previsto partir rumbo a Miami, Estados Unidos, para participar mañana del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad.

Noticia en desarrollo...