El Gobierno analiza las estrategias para el Senado: Karina Milei recibe a los senadores electos de LLA

El Gobierno continúa con su agenda de preparación parlamentaria y este miércoles recibirá a los senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada. La reunión, que se realizará en el Salón Héroes de Malvinas, será encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien buscará orientar a los legisladores libertarios sobre las prácticas parlamentarias y consolidar la unidad del bloque de cara a la nueva etapa legislativa.

El encuentro seguirá el esquema realizado el martes, cuando Karina Milei reunió a los diputados electos de LLA en un encuentro de capacitación institucional. En esa oportunidad, los flamantes legisladores recibieron información sobre el funcionamiento del Congreso y se llevaron obsequios simbólicos: una copia de la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara Baja, dentro de una bolsa violeta con el logo del partido.

El objetivo del Gobierno en el Senado Para este miércoles, se espera que participen Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario en la Cámara Alta, y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Ambos acompañarán a Karina Milei en la recepción de los nuevos senadores, en un encuentro que también servirá para delinear la estrategia política de la bancada.

Javier Milei Santiago Caputo Karina Milei EFE El oficialismo acelera el armado parlamentario y busca consolidar la cohesión interna antes del llamado a sesiones extraordinarias, previsto una vez que los nuevos integrantes del Congreso asuman sus cargos. Según pudo saber TN, el Gobierno planea incluir en la agenda legislativa temas clave como el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria y la modificación del Código Penal.

Además, se prevé que en las próximas horas se concrete una nueva reunión entre Karina Milei y los diputados electos y en funciones de LLA, donde no se descarta la presencia del presidente Javier Milei, quien no pudo asistir al encuentro del martes por compromisos de agenda. La intención es unificar criterios, definir líneas de trabajo y darles la bienvenida formal a los representantes libertarios.