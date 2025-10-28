Avalaron la designación como juezas de la hermana de Rus y la exesposa de D' Agostino

El Senado provincial aprobó este martes las designaciones de una serie de cargos en la Justicia propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo. Entre los nombres confirmados figuran los de dos aspirantes con vínculos familiares a integrantes del gabinete provincial. Una de las postulantes es hermana de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y la otra es la ex esposa del subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino.

Durante la sesión de esta mañana, los senadores provinciales avalaron por mayoría en una votación secreta los nombramientos de seis cargos judiciales.

Se trata de Andrea Susana Rus, Adolfo Mariano Leal, Paula Mariana Maure, Silvina Anabel Molina, Romina Sara Goulú Martín y Nicolás Emiliano Muñoz, quienes habían superado la semana pasada la audiencia pública sin impugnaciones y este martes obtuvieron el visto bueno del Senado para desempeñarse en el Poder Judicial.

Andrea Susana Rus cubrirá el segundo cargo de jueza de la Sala Unipersonal en el ámbito de las Cámaras del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial. La flamante magistrada es la hermana mayor de la actual ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus.

Hasta ahora se venía desempeñando como conjueza de la Primera Cámara del Trabajo de la Tercera Circunscripción Laboral, en San Martín. La abogada de 57 años es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, especializada en Derecho Laboral.

Rus obtuvo la mayor calificación en el concurso del Consejo de Magistratura para cubrir esta vacante judicial y durante el proceso de audiencia pública recibió 492 adhesiones y ninguna impugnación.

desginaciones jueces Silvina Anabel Molina es otra de las abogadas que obtuvo aval del Senado para un cargo de jueza.

Otra aspirante a jueza que fue propuesta por el gobernador es Silvina Anabel Molina, quien pasaría a ocupar un cargo de jueza de Cámara integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial.

Molina tiene 44 años, es abogada egresada de la Universidad de Congreso y tiene un posgrado en mediación y resolución alternativa de conflictos. Fue Reina Nacional de la Vendimia en 2003, edición recordada por las polémicas entorno a la elección. Asimismo, es la ex esposa del subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’ Agostino.

Trabajó como jefa de Asesoría Letrada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) entre 2013 y 2018 y luego pasó a ser asesora letrada del Ministerio de Salud hasta la actualidad. En el concurso ante el Consejo de la Magistratura obtuvo el mayor puntaje y su postulación ante el Senado recibió 251 adhesiones y ninguna impugnación.

Más aspirantes a cargos judiciales

Además de Rus y Molina también obtuvieron aval del Senado otros cuatro aspirantes a cargos en la Justicia. Romina Sara Goulú Martín ocupará el Primer Cargo de Jueza de Sala Unipersonal en el ámbito de las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

Adolfo Mariano Leal será designado Juez de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Paula Mariana Maure ocupará el cargo de Jueza de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Por último, Nicolás Emiliano Muñoz será designado Fiscal de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Malargüe, de la Segunda Circunscripción Judicial.