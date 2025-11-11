Cornejo cerró su gira por Abu Dhabi en busca de inversiones: "Mostraron mucho interés por Mendoza"

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , cerró su agenda oficial en Abu Dhabi con una reunión de alto nivel junto a directivos de Al Dahra Agricultural Company. La firma, reconocida por su presencia global en el sector agroindustrial, mostró interés en conocer más sobre el potencial productivo de la provincia. Fue un encuentro centrado en la búsqueda de nuevos socios estratégicos.

Durante la conversación, el mandatario detalló la amplia oferta exportadora mendocina. Mencionó la producción de frutas secas, nueces y vinos, además de los desarrollos que avanzan en alfalfa deshidratada, pistachos y aceite de oliva. Según explicó, estos sectores podrían convertirse en oportunidades de inversión para compañías radicadas en Emiratos Árabes Unidos .

Cornejo puso en valor la estabilidad institucional de Mendoza y su capital humano calificado. Consideró que estos atributos, sumados a la diversidad productiva, posicionan a la provincia como un destino atractivo para la llegada de capitales. También destacó la necesidad de ampliar infraestructura logística y promover energías limpias en colaboración con actores internacionales.

El objetivo central del viaje fue fortalecer vínculos con mercados de Medio Oriente. En ese contexto, Alfredo Cornejo subrayó que busca que Emiratos Árabes Unidos perciba a Mendoza como un socio confiable para el impulso agroindustrial. La reunión en Abu Dhabi refuerza esta estrategia impulsada por el mandatario mendocino.

El gobernador Alfredo Cornejo, junto a la comitiva mendocina que participa de la misión oficial en Abu Dhabi, mantuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Alsuwaidi, y con las autoridades del fondo ADQ – Abu Dhabi Developmental Holding Company.

Se trató de un encuentro excepcional, ya que el funcionario emiratí solo recibe mandatarios nacionales con rango de Presidente o Canciller, siendo Cornejo el primer gobernador argentino en concretar una audiencia de estas características.

Además participaron de la reunión la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

Tras el encuentro inédito el Gobernador destacó el interés que tienen desde Emiratos Árabes en invertir en Mendoza y en nuestro país. “Estuvimos reunidos con el ministro de inversión de Emiratos Árabes Unidos, un funcionario muy influyente. Él es titular de ADQ, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y mostró mucho interés por Mendoza, por sus alimentos, por la minería y las potencialidades de nuestras logística donde ellos también son expertos”.

Por su parte la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza destacó el contexto económico y productivo de la provincia, resaltando la solvencia institucional y la seguridad jurídica que ofrece el territorio mendocino.

Latorre resaltó que fue una reunión positiva con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos. “Explicamos cuáles son los principales proyectos en materia de infraestructura y en el desarrollo de la minería, especialmente en minerales críticos para la transición energética. Presentamos también el diseño de un fondo cerrado de inversión para atraer capitales hacia el desarrollo de la industria minera en Mendoza. El ministro se mostró muy interesado, y los equipos técnicos de ambas partes quedarán en contacto para avanzar en propuestas concretas”, sostuvo Latorre.