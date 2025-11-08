Cortocircuitos en la convivencia oficialista: la furia de los petristas con Hebe Casado

La euforia oficialista por el histórico triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las recientes elecciones duró menos de dos semanas hasta que saltaron los primeros chispazos internos. Los sectores liderados por Luis Petri y por Alfredo Cornejo cruzaron dardos y chicanas en la última semana poniendo de manifiesto las tensiones en la convivencia al interior del victorioso frente.

El acuerdo electoral rubricado entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei y su hermana Karina tuvo un exitoso resultado el pasado 26 de octubre. La alianza entre los oficialismos nacional y provincial que llevaba como principal candidato al ministro de Defensa, Luis Petri , obtuvo más del 50% de los votos y aventajó por casi 30 puntos al peronismo en las elecciones legislativas.

Si bien los recelos internos entre el cornejismo y el petrismo y los libertarios existieron desde un primero momento, durante la campaña electoral permanecieron aplacados y sin estridencias hasta el día de la elección. Sin embargo, a menos de dos semanas del triunfo electoral aparecieron los primeros cortocircuitos en la convivencia oficialista entre ambos sectores.

El desencadenante fueron las declaraciones que realizó Petri durante una entrevista con el canal de noticias TN. El diputado nacional electo atribuyó contundente resultado electoral obtenido en Mendoza a la secretaria general de la presidencia y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei.

“Kari es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”, señaló Petri y añadió: “Votaron a Javier Milei , pero la responsable de que ocurriera fue ella”.

Esa frase generó irritación en el Gobierno provincial y entre los dirigentes oficialistas locales por la omisión del rol que tuvo el gobernador Alfredo Cornejo durante la campaña electoral.

El primero en reaccionar fue el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. A través de su cuenta personal de Facebook comentó una publicación acerca de los dichos de Petri y con tono irónico disparó contra Karina Milei: “Ponele! Cómo no sea por telepatía, acá no se la vio!”.

Posteriormente, la vicegobernadora Hebe Casado echó más leña a la polémica. “No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña”, expresó la funcionaria provincial, destacando que el gobernador se “puso al hombro” la campaña en la provincia.

LUIS PETRI ALFREDO CORNEJO BUNKER LA LIBERTAD AVANZA CAMBIA MENDOZA Marcos García / MDZ

La furia petrista

Los dardos de Casado generaron una feroz reacción de los dirigentes que responden a Petri en la provincia. Legisladores provinciales actuales y electos del sector del ministro de Defensa, e incluso su hermana Griselda Petri, salieron al cruce de los dichos de la vicegobernadora.

“Más de 120 lugares visitados en la campaña. El esfuerzo valió la pena. 53,7%. Dato mata relato”, expresó la actual vicepresidenta de la UCR provincial y diputada provincial electa en las recientes elecciones.

El diputado provincial Gustavo Cairo, con paso por el PRO y recientemente afín a La Libertad Avanza también se plegó a las críticas contra Casado. “Hebe Casado, aunque no le guste, ganó Luis Petri la elección nacional recorriendo toda la provincia. El encabezó la boleta y felicitó a Cornejo por la gran elección provincial y a Karina Milei por ser la armadora política del triunfo nacional en Mza y en todo el país de Javier Milei”, expresó.

Griselda Petri Candidatos UCR Cierre de Lista (13) Las hermanas de Alfredo Cornejo y de Luis Petri son candidatas por la UCR. Marcos Garcia / MDZ

El diputado petristra Alberto López se sumó con otro duro mensaje: “La Sra. Vicegobernadora sólo ve la partecita de la realidad que desea y cree. Luis Petri es hoy el político con mayor imagen en Mendoza, el segundo mejor Ministro Nacional, y la lista nacional que encabezó Petri obtuvo 50.000 votos más que la lista provincial de su propio espacio”.

Asimismo, el senador provincial Walther Marcolini apuntó que “con trabajo, coherencia y presencia en cada rincón de Mendoza, Petri encabezó la boleta y logró un resultado histórico”. El ex intendente de General Alvear es una de las recientes incorporaciones a las filas del petrismo.

Otros legisladores electos también pusieron de manifiesto la furia petrista con la vicegobernadora.

El futuro diputado Jorge Ziingaretti manifestó que “Hebe Casado está usted muy desinformada, yo tuve el honor de acompañar a Luis Petri recorriendo toda la provincia, durante la campaña. Prueba de esto es el espléndido resultado de las elecciones, ¿cómo explica esto con sus calumnias?”.

En la misma línea, el diputado electo Carlos Ponce expresó que “acá en Bowen a este tipo de expresiones inconsistentes le llamamos calentura por verla pasar .. viste cuando se está fuera de todo.. así de pobre el aporte de Hebe Casado. En 5 meses Luis Petri visitó 5 veces el sur y una con Javier Milei. Fin”.