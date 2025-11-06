Hebe Casado salió al cruce de Luis Petri: "Se lo vio poco en la campaña"

La vicegobernadora le replicó al diputado nacional electo, quien había atribuido el contundente resultado electoral en Mendoza a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El arrasador triunfo del frente La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las elecciones legislativas de Mendoza no disipó los recelos al interior de la alianza oficialista. La vicegobernadora Hebe Casado salió al cruce del ministro de Defensa y diputado nacional electo, Luis Petri, quien había atribuido la contundente victoria en la provincia a Karina Milei.

“Tanto a Petri como al resto (del Gobierno nacional) se los vio poco en la campaña”, disparó Casado este jueves al ser consultada por la llamativa omisión al gobernador Alfredo Cornejo que tuvo el principal candidato oficialista en las últimas elecciones.

Durante una entrevista en el canal TN, el diputado electo mendocino atribuyó el resultado electoral de más de 50% en las elecciones de Mendoza a la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Javier Milei. “Kari es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”, señaló Petri y añadió: “Votaron a Javier Milei, pero la responsable de que ocurriera fue ella”.

Hebe Casado salió al cruce de Luis Petri Hebe Casado salió al cruce de Luis Petri Hebe Casado salió al cruce de Luis Petri Esos dichos no cayeron bien en las filas del Gobierno provincial. Los funcionarios provinciales no ocultaron su malestar ante la omisión de la influencia de Cornejo en la victoria electoral en Mendoza.

“Creo que el gobernador se puso al hombro la campaña. Lo acompañamos los ministros y yo por toda la provincia mostrando la gestión. Y creo que la gente reconoció quiénes estaban a cargo de la campaña”, manifestó este jueves la vicegobernadora, al ser consultada sobre las declaraciones del Ministro de Defensa.