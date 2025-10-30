El motivo por el que Alfredo Cornejo envía a Hebe Casado a la cumbre de Javier Milei con gobernadores

El mandatario mendocino no asistirá a la reunión en Casa Rosada, pero sí representará a Mendoza la vicegobernadora.

El presidente Javier Milei se reunirá con un grupo de gobernadores este jueves en la Casa Rosada. La convocatoria fue realizada por el Gobierno nacional, con el objetivo de recomponer el diálogo con los mandatarios provinciales y buscar los consensos necesarios para que avancen en el Congreso los proyectos de Presupuesto 2026 y las reformas impositiva y laboral, entre otras.

El gobernador Alfredo Cornejo no participará de esta reunión convocada a las 17 y en su lugar asistirá la vicegobernadora Hebe Casado. El motivo de la ausencia del mandatario es un viaje previsto a Francia.

Cornejo viajó con destino a Europa para participar de la Gala Internacional de los premios Best of Wine Tourism, que comenzará este domingo 2 de noviembre en la ciudad de Burdeos, en Francia.

Por esta razón, el gobernador decidió enviar como representante mendocina a la cumbre de la Casa Rosada a su vice, Hebe Casado.

La vicegobernadora participará esta tarde del encuentro agendado a las 17 que estará encabezado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Interior, Lisandro Catalán.