La cita de Guillermo Francos a María Elena Walsh para hablar de su futuro: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

El jefe de Gabinete tildó de "operaciones de baja estofa" los rumores sobre su salida del Gobierno y ratificó su continuidad con una frase de un clásico de María Elena Walsh.

Tras una semana de rumores que daban por hecho su salida del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra las "operaciones de baja estofa" y citó el clásico de María Elena Walsh Como la Cigarra para ratificar su continuidad en su puesto: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando".

La cita de Guillermo Francos a María Elena Walsh "No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show", bromeó Francos durante una entrevista en TN, y cuestionó cómo desde su llegada al Gobierno que se han alimentado versiones sobre su desplazamiento. "Desde que fui nombrado como jefe de Gabinete me están mandando a Londres tres o cuatro veces, que tenía las valijas preparadas. Después me mandaron a España. Son operaciones de baja estofa", sentenció.

Así, el ministro coordinador descartó todos los rumores que hablaban sobre un posible destino diplomático como una salida elegante del Gabinete, y destacó su vínculo personal con Javier Milei a la hora de tomar decisiones sobre su futuro.

Guillermo Francos sobre La Cigarra Su futuro en el Gobierno y la interna "Tengo una relación de amistad con él y nos tenemos un respeto, es recíproco. De manera que yo estoy convencido de que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme: 'Guillermo, conversemos sobre esto'. Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo", subrayó.

El comentario de Francos llega en plena discusión interna del Gobierno entre quienes consideran que el presidente debe modificar el esquema de poder y definir quiénes serán los actores que tomarán las decisiones de ahora en adelante. Se trata de una discusión que ha generado tensiones entre el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo y los primos Menem, que responden a Karina Milei.