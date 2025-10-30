Cambios en el Gabinete: la interna del Gobierno que no tiene paz y la sorpresa que guarda Santiago Caputo

El contundente triunfo del domingo en las elecciones legislativas le otorgó al Gobierno 24 horas de paz en la interna que se respira en los pasillos de la Casa Rosada. O menos. Con la campaña dejada atrás, el regreso a una dinámica de la gestión que todas las tribus del oficialismo consideran un problema ejerce presión sobre el Gabinete y acelera un inminente proceso de cambios. En medio de todo eso, el eventual rol del asesor Santiago Caputo promete ser una sorpresa.

Pese a que en la previa de los comicios parecía caminar sobre la cuerda floja, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , sobrevivió a las versiones que lo daban como eyectado y se abocó nuevamente a su rol de nexo político con las provincias. Así, el ministro coordinador cumplió las instrucciones de Javier Milei y citó en la Casa Rosada este jueves a las 17 a alrededor de 15 gobernadores -ninguno kirchnerista- para comenzar a trabajar en los consensos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que el oficialismo enviará a sesiones extraordinarias del Congreso.

La cumbre, que rememora al Pacto de Mayo firmado en Tucumán el año pasado, será encabezada por Javier Milei, el propio Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Interior, Lisandro Catalán. Sin embargo, su convocatoria volvió a agitar ruidos internos en los engranajes del Gobierno de parte de quienes sostienen que las conversaciones con los mandatarios no podrán prosperar si no se resuelve el triple comando que todavía funciona en la diaria del Ejecutivo.

Hasta el momento, uno de los motivos que ha generado cortocircuitos en el diálogo de la Casa Rosada con las provincias es la falta de un único interlocutor con el poder suficiente para resolver sus reclamos. Para temas de gestión, obras y fondos, el hombre era Francos o su número dos, Lisandro Catalán. Para discutir los armados políticos, las alianzas electorales, Eduardo 'Lule' Menem o su primo Martín. Por último, el asesor Santiago Caputo, mantenía sus propios contactos bajo el radar, jugando la carta del comodín. Eso producía que al momento de, por ejemplo, intentar destrabar una ley en el Congreso se enviaran instrucciones contradictorias según el salón de la Casa Rosada del que saliera el mensaje.

Por eso, la nueva convocatoria a los mandatarios sin resolver el problema de fondo -que permanece igual que siempre- volvió a alimentar las presiones para que el presidente tome el timón y cambie el rumbo, no necesariamente en materia de nombres, sino de distribución de poder. De acuerdo a algunos reclamos que se escuchan en los pasillos de Balcarce 50, el dado debe caer en favor de uno de los principales actores del esquema, sin importar cuál, para que quien resulte elegido pueda tomar decisiones sin tener que pedir permiso a los otros. "Los gobernadores se quejan de que les están jugando como padres separados, uno dice una cosa y otro, otra. Eso no va más", aseguró a MDZ una fuente que participa de las discusiones.

Santiago Caputo y Karina Milei Santiago Caputo y Karina Milei en la celebración del triunfo en las elecciones legislativas 2025. N/A

Presiones en el Gabinete y la gran sorpresa que se guarda Santiago Caputo

Sin embargo, cerca de los Menem le restan urgencia a los cambios y manifestaron una vocación de trabajar en conjunto con el jefe de Gabinete y su mano derecha el diálogo con las provincias, una coalición interna que pondría en duda el rol del asesor presidencial. Colaboradores de Francos coinciden en que el Gobierno puede continuar funcionando bajo el paradigma actual durante un tiempo más.

Todo eso en medio de las variadas versiones que circulan sobre inminentes cambios en la cúpula del Ejecutivo, que van desde el vocero Manuel Adorni abandonando tempranamente la Legislatura porteña hasta Santiago Caputo asumiendo al frente de un reforzado Ministerio del Interior. Esta última narrativa fue desmentida contundentemente en las entrañas de la Casa Rosada, donde sentenciaron: "Nadie se imagina el rol de Santiago, nadie le pegó y no creo que lo hagan".

Además de esa última hipótesis que lo vinculaba a Interior, el nombre del consultor político había sido tapa de los diarios la semana previa a las elecciones por la remota posibilidad de que fuera jefe de Gabinete, algo que en su entorno desmentían enérgicamente salvo pedido expreso del presidente. Este último no ayudó a acallar los rumores cuando aseguró que Caputo tendría un rol preponderante en su nuevo Gabinete, algo que Manuel Adorni ratificó en una entrevista: "Él cree que Santiago Caputo tiene que tener un rol formal y está muy bien".

Javier Milei y Santiago Caputo Javier Milei y Santiago Caputo EFE

Los otros cambios y la decisión que debe tomar Javier Milei

De una forma u otra, hay quienes auguran que los cambios en el Gobierno van a ser pronto, con total seguridad mucho antes que diciembre, como había dado a entender Javier Milei tras el holgado triunfo electoral del domingo. Por lo pronto, hay áreas cuyo futuro ya fueron definidas y otras próximas a cerrarse. En el caso de Seguridad, Alejandra Monteoliva es la elegida por Patricia Bullrich para sucederla en su cartera y este miércoles acudieron juntas a la Casa Rosada en una suerte de presentación informal, para reunirse con el asesor Santiago Caputo.

A ese encuentro se sumó Luis Petri, quien en diciembre dejará el Ministerio de Defensa y se espera que designe a un heredero. Uno de los nombres que suenan es el de su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco. Mientras tanto, en Justicia, Mariano Cúneo Libarona continuará por un tiempo -pese a su intento de renuncia anticipada- y la pregunta que se mantiene es si Sebastián Amerio, hombre de confianza de Caputo, permanecerá como ministro en las sombras debajo de otro funcionario o si asumirá un cargo mayor formalmente.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva 29/10/25 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segunda, Alejandra Monteoliva, en la Casa Rosada. MDZ/Nicolás Gallardo

Por último, Manuel Adorni dejará la Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios para asumir como legislador porteño, pero nadie en Balcarce 50 cree que el periodista vaya a quedarse lo suficiente en el Parlamento de la Ciudad como para discutir sobre las tasas del Alumbrado, Barrido y Limpieza. Al contrario, todos garantizan que Karina Milei querrá tener a uno de sus propios alfiles cerca.

De cualquier manera, más allá de los nombres que entren y salgan, el único con la capacidad para dirimir la interna es el presidente Javier Milei. En ese sentido, según aseguró a este medio alguien que lo frecuenta seguido, se impondrá como vencedor aquel actor del Gobierno que logre vender como propio el triunfo del domingo. Naturalmente, muchos actores coinciden en que 'El Jefe' se llevó todos los galardones tras el éxito de su estrategia de buscar "pintar al país de violeta", incluso a costa de romper con los gobernadores aliados. Sin embargo, en su discurso de victoria, Milei subió al escenario tanto a su hermana como a Santiago Caputo, "los dos colosos que han sido los arquitectos de este triunfo". ¿Se impone uno de los dos, o el Gobierno continuará bajo una suerte de empate permanente?