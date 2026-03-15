Reparto de poder en el Senado: LLA busca ganar comisiones y el peronismo reclama lugares

A dos semanas del inicio del período ordinario en el Congreso , el Senado comenzó a reorganizar su funcionamiento interno con la convocatoria a nueve reuniones constitutivas de comisiones , un paso clave para poner en marcha el trabajo legislativo del año.

El oficialismo de La Libertad Avanza buscará reforzar su influencia en la Cámara alta con la conducción de varias comisiones, mientras que también cederá algunos espacios a bloques aliados y opositores.

Según el esquema acordado, el oficialismo se quedará con cinco presidencias , la Unión Cívica Radical tendrá tres y el bloque Convicción Federal —escindido del peronismo de Unión por la Patria— encabezará una comisión.

Durante el cierre del año legislativo pasado y el segundo tramo de las sesiones extraordinarias de febrero, el Senado ya había puesto en funcionamiento varias comisiones vinculadas con los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Entre ellas se encuentran Acuerdos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto y Trabajo y Previsión Social .

Estos espacios fueron claves para tratar iniciativas incluidas en el temario que el Gobierno envió al Congreso.

Cómo será la designación de autoridades en las comisiones

La reorganización continuará esta semana con la elección de nuevas autoridades en distintas comisiones.

El cronograma comenzará el miércoles 18 de marzo a las 11, cuando el senador fueguino Agustín Coto sea elegido para presidir la comisión de Asuntos Constitucionales.

Una hora más tarde, a las 12, la senadora radical por Santa Fe Carolina Losada será ratificada al frente de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Ese mismo día el proceso se interrumpirá momentáneamente debido a la realización de una sesión ordinaria prevista para las 14, en la que se tratará el ingreso del pliego para extender el mandato del juez federal Carlos Alberto Mahiques, además de ascensos militares y tratados internacionales con Francia, Austria e Italia.

El jueves continuará la definición de presidencias

El jueves seguirá la designación de autoridades en varias comisiones.

A las 10 de la mañana, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch será elegido para presidir Agricultura, Ganadería y Pesca.

Media hora después, la jujeña Carolina Moisés será confirmada al frente de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, mientras que la diputada Nadia Márquez asumirá la conducción de Legislación General.

Posteriormente se designará a la mendocina Mariana Juri como presidenta de Turismo, al cordobés Luis Juez en Defensa Nacional, al pampeano Daniel Kroneberger en Asuntos Administrativos y Municipales, y finalmente al sanjuanino Bruno Olivera Lucero al frente de Deporte.

El reclamo de la oposición por la representación en comisiones

En paralelo al reparto de presidencias, la oposición planteó cuestionamientos por la distribución de vocalías dentro de algunas comisiones.

El reclamo fue impulsado por el interbloque Popular, que encabeza el senador formoseño José Mayans.

Durante una reunión previa, el senador Fernando Salino, referente del espacio Justicia Social Federal, pidió revisar la representación opositora en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el sector considera que debería tener mayor participación.

Finalmente, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, habilitó un acuerdo para ampliar la presencia del interbloque en las comisiones más numerosas.

De esta manera, el espacio opositor contará con seis vocalías en aquellas comisiones que tienen 17 integrantes, en lugar de las cinco que inicialmente se habían asignado.

Un conflicto que viene desde el debate de la reforma laboral

El malestar de la oposición por la distribución de lugares en las comisiones no es nuevo.

El conflicto se arrastra desde diciembre pasado, durante el debate de la Ley de Modernización Laboral, cuando sectores de la oposición decidieron no enviar los nombres de sus representantes para integrar algunas comisiones.

Según argumentaron en ese momento, la distribución no respetaba el criterio proporcional establecido por el sistema D’Hondt, que regula el reparto de cargos dentro del Congreso.

Con la reorganización de esta semana, el Senado busca terminar de ordenar su estructura interna y avanzar con el tratamiento de los proyectos previstos para el nuevo período legislativo.