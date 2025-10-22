¿Santiago Caputo al Gabinete? Manuel Adorni ratificó que Javier Milei quiere "formalizarlo"

Tras la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería, Manuel Adorni volvió a hablar sobre los cambios de Gabinete que realizará Javier Milei después de las elecciones del 26 de octubre. El vocero presidencial sembró incertidumbre sobre el rol que tendrá el asesor Santiago Caputo .

“Él ya dijo que efectivamente va a evaluar el gabinete a partir de la noche del 26 con los resultados en mano. El presidente tiene plan B, plan C, plan D para todos los temas y para todas las situaciones”, aseveró Adorni en una entrevista por LN+.

En una jornada que estuvo marcada por la oficialización de la salida de Werthein, el portavoz mostró su fastidio ante las preguntas sobre los cambios que hará el Gobierno a partir de la próxima semana.

En esa línea, confirmó que Milei tiene intenciones de realizar cambios “más allá de los egresos obligados”, como es el del ministro de Defensa, Luis Petri, el de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y el del propio Adorni, ya que los tres asumirán cargos legislativos.

“El presidente evaluará con qué piezas quiere jugar a partir del lunes.Y veremos quiénes son o quiénes somos los que estamos en ese engranaje”, insistió el vocero y reparó sobre un tema clave: “Él cree que Santiago Caputo tiene que tener un rol formal y está muy bien”.

No obstante, el vocero Manuel Adorni destacó el trabajo de Werthein, a quien calificó como un “engranaje fundamental” en el acuerdo con Estados Unidos, en medio de los rumores de que su salida estaría vinculada al futuro nombramiento de Caputo dentro del Gabinete.

La salida de Gerardo Werthein

Luego de que el presidente Javier Milei anticipara que iba a reacomodar el Gabinete luego de las elecciones legislativas del domingo, Werthein se adelantó a presentar su renuncia este miércoles con fecha para el próximo lunes, el día después de los comicios.

La salida del ministro de Relaciones Exteriores había sido anticipada el domingo, cuando se inició el rumor de que no estaba dispuesto a integrar un Gabinete bajo la conducción de Santiago Caputo.

La salida de Werthein se dio en medio de una serie de cruces con la órbita de Caputo, que terminó de estallar tras la reunión de Milei con Donald Trump, cuando republicano condicionó el apoyo norteamericano al resultado de las elecciones del domingo.

Uno de los principales hombres del armado de Caputo, el Gordo Dan, salió a cruzar al canciller como el responsable de la supuesta confusión de Trump. "Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchará el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", disparó el influencer.