En medio de las tensiones con Santiago Caputo, Gerardo Werthein le presentó la renuncia a Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei un día después de que el libertario anticipara cambios en el Gabinete.

Un día después de que el presidente Javier Milei ratificara que iba a reacomodar el Gabinete luego de las elecciones legislativas del domingo, el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia este miércoles en medio de las versiones sobre un posible ascenso del asesor Santiago Caputo dentro del Ejecutivo.

Gerardo Werthein, afuera antes de las elecciones La salida del ministro de Relaciones Exteriores había sido anticipada el domingo por el periodista Luis Majul, socio de Werthein en el medio El Observador. Según la versión, el canciller tenía decidido presentar su renuncia el lunes 27 de octubre, luego de las elecciones, porque no deseaba integrar un Gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Sin embargo, en un hecho sin antecedentes, el funcionario dejó su cargo cuatro días antes de los comicios.

Así, Werthein le ganó de mano al propio Javier Milei, que este martes había adelantado que el domingo 26 a la noche, luego de los comicios, iba a decidir "qué tipo de entramado necesita para lograr los objetivos".

El enojo con Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo La salida apresurada se produjo en el marco de la creciente tensión con Santiago Caputo, que estalló la semana pasada tras la reunión bilateral de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca. El tan esperado encuentro derivó en una crisis luego de que el republicano condicionara el apoyo norteamericano al resultado de las elecciones del domingo. Inmediatamente, el Gordo Dan, conocido influencer con estrechos lazos con Santiago Caputo, señalaron al canciller como el responsable de la supuesta confusión de Trump.

"Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchará el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", había lanzado el referente de Las Fuerzas del Cielo mientras los mercados caían por las declaraciones del estadounidense.