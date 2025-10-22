El Gobierno lamentó la renuncia de Gerardo Werthein: "Un funcionario clave en la relación con Donald Trump"

El jefe de Gabinete dijo que Gerardo Werthein fue un funcionario clave en la relación con Donald Trump y lamentó su renuncia en medio de las tensiones crecientes con Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó este miércoles la renuncia del canciller Gerardo Werthein, a quien consideró "un funcionario muy valioso" y un "artífice fundamental" de la relación entre Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. El ministro abandonó su cargo en medio de una disputa con el asesor Santiago Caputo.

La primera reacción del Gobierno tras la salida de Gerardo Werthein "Es una lástima, una decisión personal de alguien que está por encima de todo", manifestó Francos tras la salida de Werthein en diálogo con Clarín. En ese marco, el funcionario elogió al saliente ministro: "Aportó mucho, fue no solamente un actor central en las relaciones internacionales sino que fue clave para las reuniones del Presidente con Trump".

En ese sentido, Francos insistió con que Werthein "fue un funcionario muy valioso" y lo destacó como un "artífice fundamental de la relación con Trump y las negociaciones con Estados Unidos".

Mercosur sin escándalo_ Gerardo Werthein minimiza tensiones y blinda a Milei.jpg Gerardo Werthein junto a Javier Milei. Una renuncia marcada por la interna La salida del ministro de Relaciones Exteriores había sido anticipada el domingo por el periodista Luis Majul, socio de Werthein en el medio El Observador. Según la versión, el canciller tenía decidido presentar su renuncia el lunes 27 de octubre, luego de las elecciones, porque no deseaba integrar un Gabinete cuyo jefe fuera Santiago Caputo. Sin embargo, en un hecho sin antecedentes, el funcionario anunció que dejaba su cargo cuatro días antes de la votación.