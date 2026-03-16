Mauricio Macri convocó a dirigentes del PRO para debatir el futuro del partido

El expresidente Mauricio Macri encabezará esta semana un encuentro con dirigentes de todo el país para reorganizar la estrategia política del PRO de cara al futuro electoral y, especialmente, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 .

La reunión se realizará en Parque Norte y reunirá a referentes del partido a nivel nacional, entre ellos legisladores, intendentes, concejales y dirigentes territoriales.

El encuentro fue organizado por el diputado nacional Fernando de Andreis , actual secretario general del partido, y tendrá también un fuerte componente político más allá de su carácter formal dentro de la estructura partidaria.

La convocatoria se produce en un momento en el que el macrismo busca redefinir su rol dentro del escenario político nacional.

Aunque el encuentro responde también a cuestiones organizativas vinculadas al funcionamiento del Consejo Nacional del PRO , el objetivo principal será discutir la orientación política del espacio en los próximos años.

Durante la jornada, Macri planteará su visión sobre el futuro del partido que fundó y preside, además de analizar los desafíos que enfrenta el espacio dentro de la actual configuración política.

Dirigentes nacionales confirmaron su participación

Entre los dirigentes que participarán del encuentro se encuentran varias figuras relevantes del PRO.

La diputada porteña Silvia Lospennato confirmó su presencia, mientras que también se espera la participación de María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y otros referentes del partido.

La convocatoria está abierta a dirigentes del PRO de todo el país, incluyendo intendentes, legisladores provinciales, concejales y dirigentes territoriales, con el objetivo de darle al encuentro una impronta federal.

El rol del PRO en el Congreso y el vínculo con gobernadores

Uno de los temas centrales que se abordarán durante la reunión será el rol del partido dentro del Congreso Nacional.

Los dirigentes también analizarán la estrategia del espacio en relación con las provincias y el vínculo con los gobernadores, un aspecto que dentro del macrismo consideran clave para fortalecer su presencia política a nivel federal.

La relación con La Libertad Avanza y el horizonte electoral

En las últimas semanas, Macri inició una ronda de conversaciones con dirigentes del PRO para evaluar el posicionamiento del partido frente al gobierno de La Libertad Avanza.

En ese marco, uno de los ejes de discusión será la continuidad del vínculo político con el oficialismo y el papel que el PRO podría jugar en el escenario electoral hacia 2027.

La reunión en Parque Norte también buscará reafirmar la identidad política del espacio y delinear una estrategia propia para los próximos años.

Un encuentro que había sido reprogramado

La realización del encuentro había sido originalmente prevista para fines del mes pasado, pero debió postergarse por cuestiones de agenda vinculadas a Macri.

Finalmente, se decidió organizar esta nueva convocatoria que reunirá a dirigentes de todo el país para discutir el futuro del partido.