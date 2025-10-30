El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y beneficios para trabajadores rurales

El Gobierno de Javier Milei extendió la vigencia del que busca fomentar el trabajo formal y garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores rurales temporales y estacionales.

La medida firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello se adopta en respuesta a los pedidos de representantes de las economías regionales, sindicatos rurales y asociaciones de productores .

El Gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga por un año del Decreto N° 514/2021, una norma clave que promueve el trabajo registrado y la ampliación de la protección social para los trabajadores rurales que desarrollan tareas temporales o estacionales, así como para sus grupos familiares.

Cuán será la nueva fecha de vigencia La decisión fue tomada a través de un nuevo decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial, que extiende la vigencia de la norma hasta el 1 de septiembre de 2026.

La medida firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello se adopta en respuesta a los pedidos de representantes de las economías regionales, sindicatos rurales y asociaciones de productores, quienes destacaron los resultados positivos alcanzados desde su implementación.

El Decreto 514/21, vigente desde agosto de 2021, garantiza que las asignaciones familiares de los trabajadores rurales contratados bajo las modalidades contempladas en la norma no sean inferiores al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, permite que los beneficiarios de programas sociales puedan mantener sus prestaciones al acceder a empleos registrados, fomentando así la transición del trabajo informal al formal sin pérdida de ingresos.

La norma había sido prorrogada anteriormente por el Decreto 423/23 por un plazo de dos años. Ahora, ante el vencimiento de esa extensión, el Ejecutivo consideró “necesario y oportuno” mantener la vigencia del régimen, destacando su aporte a la inclusión laboral, la mejora de los ingresos y la calidad de vida de los trabajadores rurales y sus familias.