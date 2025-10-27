El riesgo país bajó 400 puntos y marca un nuevo piso luego de la victoria electoral del Gobierno

El indicador medido por JP Morgan bajó más de 400 puntos y cerró en 708, impulsado por el optimismo tras las elecciones en las que se impuso La Libertad Avanza.

El contundente resultado electoral que fortaleció al Gobierno generó una reacción inmediata en los mercados financieros. En este marco, las acciones y bonos argentinos registraron ganancias en dólares de hasta 48%, impulsadas por el optimismo de los inversores y la percepción de un nuevo equilibrio político y económico. Asimismo, el Riesgo País tuvo una baja considerable.

Medido por el índice JP Morgan Global Diversified, el Riesgo País se desplomó más de 400 puntos básicos y cerró en 708 unidades, su nivel más bajo desde mayo. El viernes previo a los comicios había terminado en 1.081 puntos, lo que representa una fuerte baja de 373 unidades en apenas una rueda.

Caída del riesgo país y repunte en la bolsa En la Bolsa porteña, el S&P Merval avanzó un 21,8% en pesos, hasta los 2.529.084 puntos, alcanzando su valor más alto desde el 31 de enero. Medido en dólares —según el “contado con liquidación”— la suba fue de 30,8%, hasta 1.733 puntos, el máximo desde el 12 de agosto.

El entusiasmo también se trasladó a Wall Street, donde las acciones y bonos argentinos tuvieron un desempeño explosivo. Los bonos Globales con ley extranjera escalaron hasta 24,3%, liderados por el Bonar 2038 (AE38), mientras los ADRs treparon hasta 48,1%, con Banco Supervielle a la cabeza. También sobresalieron YPF (+23,9%), Vista Energy (+23,7%), Grupo Financiero Galicia (+38,7%) y BBVA Banco Francés (+40,8%).