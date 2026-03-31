Wall Street: los activos argentinos operan en verde, pero el riesgo país se sostiene arriba de los 630 puntos

Tanto los bonos como las acciones argentinas cotizan al alza en la rueda de este martes en Wall Street.

En medio de un mejor humor en los mercados globales, los activos argentinos cotizan al alza en Wall Street. Tanto los bonos soberanos como los ADRs suben. Por su parte, el riesgo país se mantiene arriba de los 630 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde, con alzas de hasta 0,6%, como el caso del Global 2035. En tanto, los bonos bajo legislación se mueven en sentido contrario, con caídas de hasta 1%.

El riesgo país se ubica en 633 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval trepa 3,1%. Las acciones del panel líder se mueven con alzas generalizadas, impulsadas por Supervielle (+4,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en verde, traccionados por los ADRs de los bancos, que vuelan hastan 5,8%. Las acciones que más suben son: Supervielle (+5,81%), BBVA (+5,80%) y Macro (+5,7%).