Wall Street: los bonos argentinos caen, los ADRs operan mixtos y el riesgo país roza los 600 puntos

Los activos argentdeuda soberana cinos en Wall Street se mueven mixtos. Mientras que la ae, las acciones se mueven mixtas.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos. Por un lado, los bonos soberanos operan con caídas, mientras que la mayoristas de los ADRs suben. El riesgo país se ubica por debajo de los 600 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae 0,5%, traccionada por el Bonar 2035. Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica, empujados por el Global 2046 (-0,9%).

El riesgo país se ubica en 593 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas. La mayor suba la registra YPF (+2,8%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos, impulsados por Globant (+5,9%).