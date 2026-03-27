Wall Street: los bonos caen, las acciones se mueven mixtas y el riesgo país nuevamente arriba de 600 puntos
Los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. El Merval avanza en la última rueda de la semana.
Los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. Mientras que los bonos caen y el riesgo país sube por encima de los 600 puntos básicos, los ADRs se mueven mixtos traccionados al alza por YPF.
La deuda soberana en dólares cae hasta 0,7% en Nueva York. En contrapartida, los bonos bajo legislación local operan en verde, con subas de hasta 0,9%, como el caso del Global 2030.
El riesgo país se ubica en 606 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder operan con un rojo generalizado, empujadas por Supervielle (-2,6%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtas. Al alza se mueve el ADR de YPF (3,7%), luego de que se conociera que Estados Unidos anuló la condena por US$16.000 millones.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.395 en la pizarra del Banco Nación.