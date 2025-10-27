JP Morgan proyecta una fuerte caída en el riesgo país tras la reacción del mercado a la victoria libertaria

El banco de inversión estadounidense JP Morgan publicó un informe que proyecta una caída significativa del riesgo país y una recuperación acelerada de los bonos soberanos argentinos tras la consolidación política de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones. La entidad estima que el spread soberano podría descender más de 440 puntos básicos, ubicándose en torno a los 650 puntos, frente a los 1.081 previos a los comicios.