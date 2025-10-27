El dólar se desplomó tras el arrasador triunfo del Gobierno en las elecciones

Luego de que el Gobierno consiguiera un arrollador triunfo en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, las señales del mercado fueron más que positivas. Tras varias semanas cotizando al alza, el dólar oficial y el dólar blue se desplomaron en el inicio de la semana.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $55 respecto del último cierre.

El inicio de la semana fue positivo tanto para el dólar como el mercado local. Con lo que fue el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional -donde cosechó más del 40% en diputados por sobre el 24% de Fuerza Patria- la divisa dio comienzo con una baja de $100 y logró romper la barrera de $1.400: en media rueda se posicionó en $1.370.

Esa tendencia se mantuvo por la mañana hasta el mediodía, cuando comenzó a estabilizarse entre los $1.400 y $1.460. Al cierre del lunes finalizó en $1.460.

Al momento, la inclinación en el mercado es favorable. Se mantienen las subas en la Bolsa porteña y bonos argentinos, mientras que las acciones que cotizan en Wall Street escalaron hasta 50% en los mejores casos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c9d6gx46pd7o Milei arrasó en las elecciones de medio término y el dólar bajó este lunes. AFP via Getty Images

Reconocimientos a Milei por el resultado electoral

Sumado a la victoria electoral, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent volvió a respaldar al presidente Javier Milei, al igual que hizo el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, fue lo que dijo Bessent en sus redes.

Por su parte, Trump aseguró: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”. En la misma línea, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue “aplastante” y que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que depositó el Gobierno norteamericano.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy tras las elecciones

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja de 3,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.422,5, bajando 4,7% en el día y quedando lejos del límite del techo de la banda (hoy en $1.494,04).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 6,3% hasta $1.451,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 6,6% hasta los $1.463,62.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.211 millones.