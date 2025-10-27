Cuánta plata le hizo ganar Scott Bessent al Tesoro de Estados Unidos con la baja del dólar

La jugada de Scott Bessent con Argentina salió mejor de lo esperado y el Tesoro de Estados Unidos ganará al menos US$200 millones.

Nadie tiene la bola de cristal, tampoco el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Pero hay que reconocerle que, como buen operador del mercado, apostó y ganó. El resultado de las elecciones en la Argentina, no sólo le generó una victoria política en el marco de la discusión con los demócratas, sino que le dio una ganancia no esperada, en pesos contantes y sonantes.

El dólar cae fuerte en esta jornada de festejo libertario y el Tesoso estadounidense puede recoger los frutos. Aunque no se sabe bien cuantos dólares vendió en las últimas semanas, los analistas calculan que fueron entre US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones. Esta cifra le podría generar en esta jornada cerca de un 10% de ganancia, que es lo que gana el peso en las primeras horas del día. Es decir, unos US$200 millones.

Los pasos de Scott Bessent antes y después de los comicios Desde ya que nadie piensa que Bessent liquidará sus pesos hoy mismo, y queda claro que esta cuenta sólo representa la expresión del éxito de la apuesta del presidente Donald Trump por Argentina y su amigo Javier Milei en el marco del juego geopolítico global.

pesos Horas antes de conocerse el escrutinio, y como si estuviese en campaña, Bessent recorrió medios en Estados Unidos para rechazar de plano que su país fuese a perder plata por sellar un swap con la Argentina. “No habrá pérdidas”, dijo el secretario del Tesoro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, puede hoy darse el lujo de ratificar el rumbo de su política monetaria con las bandas cambiarias indemnes. “Con el nivel de 1.500 pesos estamos cómodos”, había dicho en las últimas horas, antes de que se conociera el triunfo.