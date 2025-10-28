Terreno en Palermo: el Gobierno venderá más metros cuadrados del Estado
El Gobierno nacional anunció la venta de un nuevo terreno en el barrio de Palermo, dentro del predio de las antiguas playas ferroviarias del San Martín.
El Gobierno de Javier Milei anunció una nueva subasta pública de terrenos del Estado en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más codiciadas para el desarrollo inmobiliario. El remate se llevará a cabo el 6 de noviembre, y estará a cargo de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., sociedad compuesta por ANSES y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través del portal de subastas electrónicas.
Cuál es el lote en Palermo que está en venta
El lote principal, identificado como manzana 97C, está ubicado entre las calles María Teresa, Costa Rica, Godoy Cruz y la futura continuación de Atacalco. Su valor base fue fijado en US$8.750.421. Se trata de un predio que forma parte del conjunto de terrenos donde funcionaban las antiguas playas ferroviarias del San Martín, una zona que en los últimos años se transformó en un corredor de desarrollos de alta gama, con torres residenciales, oficinas premium y espacios verdes.
Cómo será la venta
El inmueble se venderá en bloque y desocupado, aunque presenta deudas impagas de ABL que deberán ser asumidas por el comprador. Según consta en el Boletín Oficial, las cuatro parcelas del bloque 97C registran un pasivo total de $5.919.175,14, distribuidos de la siguiente manera:
- Parcela 1: $2.602.613,12
- Parcela 2: $1.149.880,47
- Parcela 3: $1.571.547,65
- Parcela 4: $596.133,90
La ubicación estratégica del terreno, a pocos metros de Juan B. Justo y Niceto Vega, lo convierte en una oportunidad atractiva para desarrolladores privados, en una zona donde los valores del metro cuadrado superan ampliamente el promedio porteño.
Cómo participar en las subastas públicas de la AABE
Quienes deseen participar del remate deberán cumplir con una serie de pasos establecidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE):
- Registrarse como oferente en el portal Compr.Ar, en el módulo de subastas públicas, para obtener usuario y contraseña.
- Descargar el pliego con las condiciones y características del inmueble, disponible tanto en Compr.Ar como en la web de la AABE.
- Realizar consultas dentro del sistema y dentro del plazo establecido. Hasta un día antes del cierre de inscripción pueden publicarse circulares aclaratorias.
- Coordinar una visita al inmueble escribiendo a: [email protected].
- Inscribirse en la subasta específica, cumpliendo con los requisitos y garantías detallados en el pliego.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 12 horas.
Con esta nueva operación, el Gobierno continúa con su política de venta de inmuebles estatales ociosos en zonas de alto valor inmobiliario, una estrategia que busca generar ingresos fiscales y promover nuevos desarrollos urbanos en áreas consolidadas de la Ciudad de Buenos Aires.