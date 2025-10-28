Terreno en Palermo: el Gobierno venderá más metros cuadrados del Estado

El Gobierno nacional anunció la venta de un nuevo terreno en el barrio de Palermo, dentro del predio de las antiguas playas ferroviarias del San Martín.

El lote en Palermo está ubicado entre las calles María Teresa, Costa Rica, Godoy Cruz y la futura continuación de Atacalco.

El Gobierno de Javier Milei anunció una nueva subasta pública de terrenos del Estado en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más codiciadas para el desarrollo inmobiliario. El remate se llevará a cabo el 6 de noviembre, y estará a cargo de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., sociedad compuesta por ANSES y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través del portal de subastas electrónicas.

Cuál es el lote en Palermo que está en venta terrenos en venta Google Maps El lote principal, identificado como manzana 97C, está ubicado entre las calles María Teresa, Costa Rica, Godoy Cruz y la futura continuación de Atacalco. Su valor base fue fijado en US$8.750.421. Se trata de un predio que forma parte del conjunto de terrenos donde funcionaban las antiguas playas ferroviarias del San Martín, una zona que en los últimos años se transformó en un corredor de desarrollos de alta gama, con torres residenciales, oficinas premium y espacios verdes.

Cómo será la venta El inmueble se venderá en bloque y desocupado, aunque presenta deudas impagas de ABL que deberán ser asumidas por el comprador. Según consta en el Boletín Oficial, las cuatro parcelas del bloque 97C registran un pasivo total de $5.919.175,14, distribuidos de la siguiente manera:

Parcela 1: $2.602.613,12

Parcela 2: $1.149.880,47

Parcela 3: $1.571.547,65

Parcela 4: $596.133,90 palermo La ubicación estratégica del terreno, a pocos metros de Juan B. Justo y Niceto Vega, lo convierte en una oportunidad atractiva para desarrolladores privados, en una zona donde los valores del metro cuadrado superan ampliamente el promedio porteño.

Cómo participar en las subastas públicas de la AABE Quienes deseen participar del remate deberán cumplir con una serie de pasos establecidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE):