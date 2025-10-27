EE.UU. ratificó su apoyo al Gobierno, tras las elecciones: "Seguimos trabajando para implementar reformas"

A pocas horas de los resultados electorales favorables para Javier Milei , el Gobierno de los Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina .

Mediante un posteo en la red social de X, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Estado americano, a cargo de Donald Trump , publicó este lunes: “Seguimos trabajando con la Argentina para fomentar el consenso e implementar reformas sostenibles que garanticen la estabilidad económica y la prosperidad a largo plazo de su población”.

En el comunicado, se recalcó que “Estados Unidos apoya los esfuerzos de Argentina por estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas del presidente @JMilei”.

El posteo fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y ocurre horas después de que el presidente Donald Trump felicitara a Milei por su "aplastante victoria" en los comicios legislativos de este domingo.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina", escribió Trump en su red social Truth Social.

A bordo del Air Force One, durante su gira por Asia, Trump volvió a hablar del líder libertario: "Milei fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte".

“Eso fue algo grandioso, y le doy mucho crédito a (el secretario del Tesoro) Scott (Bessent), (el representante comercial) Jamieson (Greer) y el secretario de Estado Marco (Rubio), porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica, y estamos logrando una posición muy fuerte allí”, enfatizó.