Hebe Casado celebró el triunfo del oficialismo: "Le sacamos la miércoles"

En una extensa entrevista en MDZ Radio , la vicegobernadora Hebe Casado realizó un balance del resultado de las elecciones, evaluó el panorama de la política nacional y se refirió a la crítica situación que atraviesa el PRO a nivel local. También se refirió al peronismo.

Al ser consultada sobre el resultado en la provincia, Casado manifestó: “Muy contenta, muy feliz por los resultados y la verdad que en Mendoza esperábamos los resultados que se han dado, no sé si con tanto margen. A nivel nacional era más dudoso lo que podía pasar, así que estamos muy contentos”. Justamente sobre esta diferencia y los votos del peronismo, señaló: "Le sacamos al miércoles..."

Sobre la estrategia, explicó: “Creo que esta campaña, al menos en Mendoza, se la puso al hombro el Gobierno provincial, la gestión, con Alfredo Cornejo a la cabeza. (…) Mostramos gestión más que candidatos”.

Respecto a la polarización y la ausencia de una tercera fuerza, señaló: “El tema es que se polarizó y no existía una tercera fuerza con peso como para tener en tercios o sacarle algún tipo de voto”. Y analizó el regreso de votos al peronismo: “Esos votos que por ahí la Unión Mendocina llevaba del peronismo, porque tenía mucho de peronismo adentro, esta vez fueron todos al peronismo, porque se disfrazan, viste que hay peronismo más, menos, peronismo neoliberal, peronismo de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Son peronistas igual, y con la misma carita. Tiene una capacidad de transformación que a mí me sorprende”.

Sobre la nueva composición de la Legislatura, detalló: “Vamos a tener 19 senadores de Cambia Mendoza , 5 de La Libertad Avanza”. Pese a la holgada mayoría, aclaró: “La verdad es que siempre hemos querido obtener los consensos para que las leyes salgan con la máxima aprobación posible”.

Respecto al diálogo post-electoral con el Gobierno Nacional, consideró: “Creo que el discurso del presidente fue bastante conciliador y de llamar al diálogo y al consenso para sacar las reformas que faltan hacer en la Argentina”. En este marco, destacó el rol del gobernador Alfredo Cornejo: “Es quien preside la mesa del pacto de mayo y que está encabezando los equipos técnicos que están trabajando en cada una de las reformas”. Y añadió: “Acordate que acá la política siempre es una administración de egos pero de todos modos creo que a las provincias y a los gobernadores les conviene que al país le vaya bien”.

Análisis de la gestión Milei

Casado analizó la gestión del Presidente Javier Milei y atribuyó los cambios en su performance a los equipos que lo asesoran. “Podemos dividir lo que lleva de gestión Javier Milei, donde en un primer periodo buscó los consensos con los gobernadores y logró meter leyes en el Congreso sin tener prácticamente legisladores propios. Luego les dio un ataque de soberbia cuando ganaron CABA, creo que ahí se subieron al carro de la victoria y creyeron que podían pasar por encima de todo el mundo. Y cambiaron los jugadores que asesoraban directamente al presidente. Sacaron de la mesa a Santiago Caputo y a Patricia Bullrich, y se quedaron con Lule Menem y Karina. Ahí empezaron a cometer varios errores”.

Sobre el viraje posterior, afirmó: “Cuando retomó el diálogo y empezó a influir nuevamente luego de la derrota importante en provincia de Buenos Aires, volvieron a la mesa Santiago Caputo y Patricia Bullrich y creo que esto que vimos a nivel nacional tiene que ver justamente con lo que ellos aconsejaron o asesoraron al presidente”.

El futuro del peronismo y la situación del PRO

Sobre la oposición, la vicegobernadora fue contundente: “Creo que el peronismo necesita una nueva figura que encabece a alguien y represente. No lo veo en Kicillof, no lo veo en Cristina, no lo veo en Massa. Creo que tienen que buscar algo nuevo”.

Respecto al PRO en Mendoza, su diagnóstico fue lapidario: “El PRO pasó lo que yo dije que iba a pasar si hacían lo que hicieron”. Explicó que la alianza con la Unión Mendocina “lo debilitó bastante al PRO y le hizo perder identidad dentro de sus votantes”. Además, señaló una competencia por el mismo espacio: “El PRO y la Libertad Avanza pescan en la misma pecera. En general los votantes del PRO creen en las reformas que está haciendo Javier Milei”.

Sobre el futuro del partido, concluyó: “Hoy tenemos un PRO totalmente desintegrado donde los legisladores que habían ingresado en el 2021 con Cambia Mendoza pierden su banca y no renueva ninguno (…) No sé qué va a pasar con el PRO. Yo creo que está muy desdibujado”.