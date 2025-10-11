Hebe Casado estuvo con Karina Milei después del cruce por el armado de LLA, ¿de qué hablaron?

La vicegobernadora Hebe Casado estuvo con Karina Milei después de las filosas declaraciones de la sanrafaelina contra la hermana del presidente por el armado de La Libertad Avanza . El mes pasado, Hebe Casado dijo que LLA sumó a muchas personas vinculadas a la casta política y que dejó de lado a los jóvenes y a los nuevos militantes.

Hebe Casado y Karina Milei compartieron la mesa en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael . Las dos quedaron ubicadas en la mesa principal junto a las máximas autoridades presentes en el evento.

En la mesa principal estaban el presidente de la Cámara, Gabriel Brega, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado , el intendente Omar Félix y el candidato a diputado nacional, Emir Félix.

En un principio, estaba previsto que el presidente Javier Milei entrara al salón solo para dar su discurso y se retirara. Sin embargo, llegó al Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, se quedó en una pequeña sala contigua a la principal, dejó pasar los discurso de Brega y Félix, y antes de que hablara el gobernador decidió hacer su entrada y sentarse en la mesa principal para escuchar a Alfredo Cornejo. Por lo tanto, el presidente y su hermana Karina Milei quedaron en la misma mesa que Hebe Casado.

Aunque compartieron la mesa por un breve tiempo durante los discursos de Cornejo y Milei, Hebe y Karina no cruzaron ni una palabra. Así lo confirmó la propia vicegobernadora a la hora del postre en diálogo con MDZ. “Normal fue el reencuentro, no hablamos de nada”, dijo Hebe Casado .

En cuanto a las posibilidades de afiliarse a la Libertad Avanza, aseguró que no salió el tema y por ahora no está entre sus prioridades. “Por ahora, eso está stand by y no me interesa por ahora”, dijo.

La mesa principal del almuerzo de las fuerzas vivas La mesa principal del Almuerzo de las Fuerzas Vivas Gabriela Sanchez /MDZ

Sobre su relación con Javier Milei y su postura ante las medidas nacionales, Casado fue contundente. “Yo le reclamo que hagan autocrítica. Muchas de las cosas que han pasado son por errores autoinfligidos. Si ellos no hacen autocrítica, es difícil que se logren los consensos y se sostenga el plan económico”, cerró.

La relación de Hebe Casado con Karina Milei

Hebe Casado siempre se mostró alineada con las ideas y conceptos del presidente Javier Milei a pesar de ser militante y dirigente del Pro. Desde que asumió en 2023 buscó liderar el Pro, llamó a elecciones y perdió ante Gabriel Pradines, un alfil de Omar De Marchi en Mendoza.

Una vez perdida esa batalla, Hebe Casado decidió ser la pata mileista en Mendoza y golpeó la puerta de la libert en Buenos Aires. Los últimos días de enero se reunió con la secretaria general de la Presidencia y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Analizaron temas políticos y de gestión en la agenda nacional y provincial con la idea de acercar Cambia Mendoza a La Libertad Avanza.

Unos meses después, Casado se fue del Pro y firmó la afiliación de LLA. Sin embargo, todo quedó en nada y actualmente, la vicegobernadora no tiene partido. El fallido pase se dio porque Karina Milei decidió dejarle el control del partido en Mendoza a Facundo Correa Llano y éste se negó a afiliar a Casado.

Después de este desplante, Hebe Casado se convirtió en la voz del oficialismo mendocino más crítica ante las acciones de la Nación.

“Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto. Se los dice alguien apartidaria”, escribió la vicegobernadora en su cuenta de “X” cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires.