China acusa a Estados Unidos de "bullying diplomático" tras dichos de Bessent

China manifestó su enérgico rechazo a las afirmaciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , a quien acusó de sostener una actitud “intervencionista” y de ejercer “bullying diplomático” sobre América Latina. La embajada de la República Popular China en Argentina emitió un comunicado en respuesta a los dichos del funcionario norteamericano.

Bessent había señalado que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”. Para el gobierno chino, esas declaraciones reflejan “una mentalidad anclada en los tiempos de la Guerra Fría” y confirman “la tendencia de ciertos funcionarios estadounidenses a promover la confrontación y la injerencia en los asuntos internos de otros países soberanos”.

En el texto, la sede diplomática remarcó que China impulsa desde hace años proyectos de cooperación con las naciones latinoamericanas y caribeñas “basados en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo” , mientras que, en contraposición, Estados Unidos “pretende imponer su hegemonía y controlar los intereses de la región”.

El comunicado también subrayó que los Estados latinoamericanos tienen el derecho soberano de decidir su propio camino de desarrollo y elegir libremente a sus socios estratégicos.

Declaración del Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx

"Las provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas.

"Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo.

"Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying.

"Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países.

"Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender", culmina el comunicado.