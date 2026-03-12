Qué busca China al aprobar una ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han

El gobierno chino ha sido acusado durante décadas de aplicar políticas represivas para someter a las minorías étnicas de China . Y este jueves, Pekín aprobó una nueva ley para promover la "unidad étnica" en el país que algunos temen que erosione aún más los derechos de esos grupos.

Sobre el papel, la ley busca promover a través de la educación y la vivienda la integración entre los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, dominados por los chinos Han.

Pekín sostiene que la ley promoverá la "modernización a través de una mayor unidad".

Lou Qinjiang, vocero del Partido Comunista de China, dijo que el objetivo es "asegurar el liderazgo integral sobre los asuntos étnicos, mejorar los mecanismos institucionales para fortalecer un sentido de pertenencia a una comunidad para la nación china y apoyar a la regiones con minorías étnicas en la integración al desarrollo general del país".

Pero los detractores de la ley dicen que esta separará a las personas de su idioma y su cultura.

La norma exige que todos los niños reciban enseñanza en mandarín desde temprana edad hasta el final de la escuela secundaria, en detrimento de las lenguas nativas de las minorías; incentiva los matrimonios de los integrantes de estas comunidades con los de la mayoría Han; requiere a los padres que "eduquen y guíen a sus menores en el amor al Partido Comunista"; y prohíbe todo acto que las autoridades consideren que va en contra de la "unidad étnica".

Según analistas y organizaciones de derechos humanos, minorías como la tibetana, la uigur o la mongola pueden verse perjudicadas por la ley.

La norma vio la luz verde el jueves cuando la sesión parlamentaria anual del Partido Comunista de China para aprobar sus normas llegaba a su fin.

El Congreso Nacional del Pueblo nunca ha rechazado una ley que se le haya presentado.

Getty Images El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado repetidamente a una "sinización de la religión".

"Sinización" de las minorías

El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado repetidamente a una "sinización de la religión", reclamando que las prácticas religiosas se alineen con lo que el Partido Comunista considera son los valores y la cultura chinas, y los expertos ven esta ley como un paso más en esa dirección.

"La ley es coherente con un cambio de política reciente y dramático para suprimir la diversidad étnica formalmente reconocida desde 1949", indicó en un informe Magnus Fiskesjö, profesor asociado de Antropología en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

"Los niños de la siguiente generación quedan ahora aislados y brutalmente obligados a olvidar su propio idioma y cultura", añadió.

Sin embargo, Pekín argumenta que enseñar mandarín a la próxima generación ayudará a sus perspectivas laborales.

También dice que la ley para "Promover la Unidad y el Progreso Étnicos" es crucial para fomentar la "modernización a través de una mayor unidad".

La norma proporciona una base legal para procesar a padres o tutores que puedan inculcar en los niños lo que las autoridades consideren como puntos de vista "perjudiciales" para la armonía étnica.

Además, pide "entornos comunitarios mutuamente integrados", lo que algunos analistas creen podría resultar en la disolución de vecindarios con alta presencia de minorías.

El gobierno chino comenzó a impulsar lo que describe como la "sinización" de los grupos minoritarios a finales de la década de los 2000 en busca de una identidad nacional más unificada al asimilar grupos étnicos a la cultura han dominante.

Los chinos Han representan más del 90% de los 1.400 millones de habitantes del país, pero en él hay también 55 minorías étnicas reconocidas oficialmente. Se estima que millones de chinos forman parte de alguna.

Pekín ha sido acusado durante mucho tiempo de restringir los derechos de las minorías étnicas en regiones como Tíbet, Xinjiang y la Mongolia Interior.

Los críticos dicen que a menudo se ha impulsado una asimilación forzosa en estos lugares, una política dirigida por el Estado que se ha acelerado bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, quien ha adoptado una línea más dura sobre la disidencia y las protestas, especialmente en áreas donde viven grupos étnicos minoritarios.

En Tíbet, las autoridades han arrestado monjes y tomado el control de monasterios para asegurar que no adoren al Dalai Lama.

Cuando la BBC visitó en julio del año pasado un monasterio que estuvo en el corazón de la resistencia tibetana, los monjes dijeron vivir bajo miedo e intimidación.

"A nosotros los tibetanos se nos niegan los derechos humanos básicos. El gobierno chino continúa oprimiéndonos y persiguiéndonos. No es un gobierno que sirva al pueblo", nos dijo uno de ellos.

El gobierno chino ha ofrecido durante años incentivos a los chinos Han para que se instalen en el Tíbet o en Xinjiang, en lo que los críticos presentaban como un intento de superar numéricamente a la población autóctona.

Como resultado de ello, las capitales de ambos territorios, Lhasa y Urumqi, han sufrido en los últimos años una gran afluencia de elementos de la cultura Han.

Monjes tibetanos protagonizaron en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 un levantamiento contra las autoridades chinas en Lhasa.

Las protestas fueron aplastadas como otras anteriores. El balance oficial fue de 22 muertos, pero grupos de exiliados tibetanos elevaron la cifra a alrededor de 200.

BBC La BBC visitó un monasterio tibetano que ha sido durante décadas un foco de resistencia.

Campos de reeducación

En Xinjiang, grupos de derechos humanos han documentado la detención de un millón de musulmanes uigures en lo que el gobierno chino llama campos de "reeducación" y la ONU ha acusado a Pekín de graves violaciones de derechos humanos en este territorio con una gran población musulmana.

Grupos de uigures se enfrentaron a chinos han en la capital de Xinjiang, Urumqi, en 2009, lo que dejó casi 200 muertos.

Cuatro años después, un grupo de separatistas uigures murió cuando conducían un auto cargado de material explosivo hacia los aledaños de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Al año siguiente, otro grupo uigur atacó a los transeuntes en una estación de tren en la provincia de Yunan.

Una investigación de la BBC de 2021 y 2022 encontró indicios de la existencia de campos de detención, y casos de abuso sexual y esterilización forzada que Pekín niega.

Varias informaciones señalaron que las prácticas religiosas de los uigures han sido restringidas y varias mezquitas de Xinjiang cerradas.

En 2020, personas de etnia mongola en el norte de China organizaron unas inusuales manifestaciones contra las medidas adoptadas para reducir la enseñanza en su idioma mongol y aumentar la del mandarín.

Los padres incluso retuvieron a los niños en protesta contra la política ya que algunos veían la medida como una amenaza a su identidad cultural.

Las autoridades actuaron rápidamente para reprimir lo que veían como disidencia.

El gobierno chino justifica sus actuaciones como la respuesta a insurrecciones violentas.

El Partido Comunista dice que abraza diferentes etnias. La Constitución del país establece que "cada etnia tiene el derecho de usar y desarrollar su propio idioma" y "tiene el derecho a la autonomía".

Pero los críticos creen que esta nueva ley profundizará en la política de asimilación del presidente Xi.

"La ley deja más claro que nunca que en la República Popular China de Xi Jinping los pueblos deben hacer más para integrarse con la mayoría Han y, sobre todo, ser leales a Pekín", dijo Allen Carlson, profesor asociado de Gobierno en la Universidad de Cornell.

Este enfoque en el desarrollo y la prosperidad es "revelador", le dijo a la BBC el profesor Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur.

"Es fácil leer este lenguaje como que los idiomas y culturas minoritarios son atrasados e impedimentos para el avance".

El enfoque de Xi hacia las minorías es "coherente con su idea de crear una nación china grande y fuerte con un núcleo han del norte... las minorías se ven como ramificaciones de ese núcleo y, por lo tanto, de alguna manera derivadas", añadió.

"En la práctica, esto ha provocado preocupaciones sobre un mayor control y la disminución o incluso represión de culturas e idiomas minoritarios".

Getty Images En Xinjiang, grupos de derechos humanos han documentado la detención de un millón de musulmanes uigures.

Minorías centenarias

En su análisis de la polémica ley, el China Power Project del Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales, citó unas palabras de Mao Tse-Tung, el fundador de la China comunista: "China es un país con un vasto territorio, rico en recursos y con una gran población; en realidad, es la nacionalidad Han la que tiene una gran población y las nacionalidades minoritarias las que tienen un territorio vasto y con ricos recursos

Es cierto que, aunque los chinos Han representan alrededor de un 90% de la población en el censo, las tierras de las minorías tibetana, uigur y mongola albergan ricos recursos minerales y agrícolas, y suponen una parte significativa del territorio de China.

Estas minorías han vivido momentos de independencia a lo largo de la historia y viven en territorios grandes y expuestos a contactos con otros países. Tienen sus propias lenguas e incluso sus propia escritura.

En ocasiones, han intentado proteger sus culturas resistiéndose al control de Pekín, aunque no tuvieran éxito, y sus grupos de exiliados son algunos de los más críticos con el poder chino.

Antes de la nueva ley, a menudo las autoridades chinas podían interpretar las normativas existentes a su conveniencia, pero con la nueva norma se hace mucho más fácil para los funcionarios aplicar políticas que llevan tiempo en preparación y que ahora vienen con órdenes más claras desde la cúspide del Estado.

