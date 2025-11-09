La frase que cambió Luis Petri y que devela las nuevas alianzas

La noche del 26 de octubre, tras el aplastante triunfo de la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza, Luis Petri, micrófono en mano, presentó a Alfredo Cornejo : "Le paso la palabra al artífice del triunfo provincial, con ustedes el Gobernador de la provincia", sostuvo. Sin embargo, días después aseguró que fue gracias a Karina Milei el resultado electoral en Mendoza. Además de discusiones públicas, su frase develó nuevas alianzas.

"Kari es una armadora política infernal e impresionante. Muchos la criticaron después de las elecciones de Provincia de Buenos Aires. Votaron a Javier Milei, pero la responsable de la elección en Mendoza fue ella. Ese 53%", aseguró el actual ministro de Defensa y diputado nacional electo en una entrevista que dio hace dos días por TN.

Su cambio de posición le valió la respuesta de la vicegobernadora Hebe Casado, quien salió a defender al Gobernador y a sus kilómetros recorridos por Mendoza durante la campaña y la del ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu, pero también de petristas que salieron a responderles en defensa del sanmartiniano.

Los entredichos públicos no sólo dejaron al descubierto algo preexistente: el Gobierno provincial y los intendentes llevaron a Petri como candidato porque lo eligió la Nación pero no está entre sus predilectos sino que si las elecciones a gobernador -que son en 2027- fueran hoy, más allá de la alta imagen positiva que tiene, no están dispuestos a apoyar a un candidato puesto por Javier Milei.

Algo quedó más que claro. Petri no sólo se desafilió del radicalismo para ser parte de La Libertad Avanza por una cuestión electoral, ya que fue el elegido por la Nación para encabezar la lista que el partido compartió en Mendoza con Cambia Mendoza, sino que responde directamente a Javier y Karina Milei.

Ellos son hoy sus jefes y está dispuesto a jugar en esa cancha: la misma que viene siendo parte hace dos años, desde que dejó de ser el candidato a vicepresidente que perdió de Juntos por el Cambio para convertirse en un ministro nacional del gobierno libertario que acababa de asumir.

Está dispuesto a ponerse al servicio del Gobierno nacional en la Cámara de Diputados de la Nación y no pasar desapercibido en el Congreso, algo que sabe hacer perfectamente. A cambio, pide, claramente, el respaldo absoluto a su candidatura a gobernador por Mendoza en 2027.

Los intendentes, y #telodije

El hashtags #telodije es el favorito de la vicegobernadora Hebe Casado y lo usa en la red social X para marcar alguna situación política que anticipó en sus oponentes y luego se cumplió. Ahora, son los muchos de los intendentes quienes por lo bajo reclaman por la situación de Petri.

La mayoría de los jefes comunales de Cambia Mendoza no necesitaba de la alianza con La Libertad Avanza. La aceptaron, claro está sin disputas, sabiendo que le daría al oficialismo provincial un triunfo arrollador como ocurrió. Sin embargo, algo les hizo mucho ruido durante la campaña: la candidatura de los libertarios y petristas, que en el primer caso, ocuparon el segundo lugar en las listas y que en su mayoría ni aparecieron para buscar votos.

"Vos llamame cuando tenga que votar y decime cómo lo hago", dijo un concejal libertario electo a un edil radical. Ahora, con estas disputadas a cielo abierto queda la duda de qué tan fieles a los jefes comunales serán.

Petri, Correa Llano y ¿De Marchi?

Petri fue respaldado por el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, tras sus dichos de que Karina Milei era la responsable del resultado del 53% en los comicios mendocinos. Pero también hay dirigentes que observan que si la interna entre petristas y radicales se profundiza, podría emerger un hombre que parecía game over, para apoyarlo: Omar de Marchi.

De Marchi, quien salió segundo en las elecciones del 2023 y luego se refugió en su cargo de vicepresidente de Aerolíneas Argentinas para estos comicios, quedó con una estructura partidaria destruida. Mientras su alfil principal, Álvaro Martínez, renovó su cargo como diputado nacional por el oficialismo, el resto del PRO fue con Provincias Unidas y no logró ningún cargo.

Ahora Petri y De Marchi coinciden: son soldados de Milei.