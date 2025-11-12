Duro revés para Julio De Vido: la Justicia rechazó un planteo y deberá presentarse en Comodoro Py

Los jueces Costabel, Basílico y Canero dispusieron que la detención se realice “indefectiblemente” este jueves a las 8:30.

La Justicia federal rechazó este miércoles un nuevo pedido de la defensa de Julio De Vido y confirmó que el exministro de Planificación será detenido este jueves para comenzar a cumplir su condena por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

El fallo, firmado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, ordena que la medida se ejecute “de manera indefectible”. De este modo, De Vido deberá presentarse a las 8:30 en los tribunales de Comodoro Py para iniciar el cumplimiento de su pena de cuatro años de prisión.

Una vez completada esa diligencia judicial, el exfuncionario kirchnerista participará de una audiencia virtual en el marco de la causa Cuadernos, en la que también figura como imputado.

La defensa de Julio De Vido La defensa del exministro, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, había presentado dos recursos: uno para suspender la orden de arresto y otro para solicitar la prisión domiciliaria por razones de salud. Este último planteo aún no fue resuelto por el tribunal.