"Busco laburo": el mensaje de un legislador porteño que se volvió viral tras perder su banca

A semanas de terminar su mandato en la Legislatura porteña , el liberal Yamil Santoro hizo un inesperado anuncio en sus redes. “Busco laburo”, afirmó en su cuenta de X, al mismo tiempo que publicó una búsqueda formal en la red social laboral Linkedin.

“Amigos, como puse en Linkedin, estoy buscando laburo!”, dijo el legislador sin pudor, luego de no lograr mantener su banca en las últimas elecciones locales con la lista de Unión Porteña Libertaria.

De cara al 10 de diciembre, fecha en la que vencerá su mandato, sostuvo que “Fueron años intensos, apasionantes, llenos de desafíos y aprendizajes”, y que tuvo “la suerte de trabajar con gente increíble, de la que aprendí muchísimo”.

“Obviamente, voy a extrañar esta etapa. Pero también me entusiasma lo que viene: más tiempo y energía para asumir nuevos desafíos profesionales”, agregó, dejando entrever que planea mantenerse activo en el ámbito público o privado. No obstante, según sus publicaciones, todavía no tiene proyectos en vista.

El legislador puso en marcha su búsqueda laboral y detalló su perfil profesional: “Soy abogado, con formación en gestión empresaria, comunicación y asuntos públicos”. Además, destacó que no sólo él busca nuevos rumbos, sino también los integrantes de su grupo de trabajo legislativo.

“Y además, tengo un equipo espectacular que me acompañó estos años en la Legislatura y que también está listo para nuevos desafíos. Si se te ocurre alguna oportunidad, sugerencia o simplemente querés charlar y tirar ideas, te leo”, cerró.

Santoro ingresó a la Legislatura en diciembre de 2021 por el espacio Republicanos Unidos, fundado por Ricardo López Murphy. Luego de una polémica campaña en la que candidateó a su hermano Leandro Santoro, tocayo del referente peronista, no logró renovar su escaño en una elección polarizada y con amplia oferta liberal.