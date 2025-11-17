La conductora de América no tuvo filtros a la hora de hablar de la exmujer de Alberto Fernández.

La producción de Mirtha Legrand sorprendió a todos luego de que confirmó la semana pasada la presencia de Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, en la mesa del sábado 15 de noviembre. Allí habló de diferentes temas y quien apuntó contra ella en las últimas horas fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre.

Yánez negó haber sido la orquestadora de su fiesta de cumpleaños durante el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia de Covid y dejó en claro que "No me voy a cansar de pedirle disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer... No lo organicé yo", remarcó.

Yanina Latorre, fiel a su estilo, decidió no guardarse nada y salió con los tapones de punta contra la exmujer del exmandatario: "Lo trata de mentiroso a él, que es un mentiroso, pero ella es igual que él", comenzó expresando la panelista de LAM sobre la actitud de Fabiola Yáñez.

Yanina Latorre fulminó a Fabiola Yáñez tras las declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand Yanina Latorre apuntó contra Fabiola Yáñez luego de su visita a Mirtha Legrand Luego, agregó: "Él dice no haber estado... Yo hablé con gente que estuvo ahí, él llegó más tarde pero estaba". Posteriormente a estas declaraciones contra el expresidente, volvió a apuntar contra Yáñez.