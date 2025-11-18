El paso de Fabiola Yañez por LAM (América TV) este lunes 17 de noviembre dejó una estela de polémicas que continúan repercutiendo en el mundo del espectáculo y la política. Mientras la exprimera dama detallaba su tormentosa relación con Alberto Fernández , dos nombres cobraron protagonismo: Tamara Pettinato y Viviana Canosa .

La respuesta de Pettinato no se hizo esperar. Abordada por las cámaras de Intrusos mientras se dirigía a una clase de boxeo, la panelista se mostró visiblemente molesta y apuntó directamente contra Yañez , señalándola como la responsable de la filtración del escandaloso video en el despacho presidencial.

Lejos de quedarse callada, Tamara Pettinato desafió a Fabiola a explicar sus motivaciones . "Estaría bueno que explique por qué viralizó el video, eso nadie se lo pregunta y a mí me metió en algo que no", disparó la hija de Roberto Pettinato.

Embed - Tamara Pettinato fulminó a Fabiola Yáñez y habló del presunto affaire con Alberto Fernández: "Fui amante..."

Tamara fue tajante al diferenciar la causa por violencia de género que Yañez mantiene contra el expresidente de la exposición mediática que ella sufrió: "Una cosa es su causa con su ex y otra es haber filtrado ese video que lo tenía solo ella. Si no, queda todo mezclado" .

Sobre las insinuaciones de una relación amorosa con Fernández , Pettinato fue cauta pero firme: "No creo que ella haya dicho que yo fui amante, porque no podría decirlo. Entiendo que se cuida de no asegurar algo que no puede asegurar, porque se metería en un problema".

La teoría sobre Viviana Canosa: ¿Un cargo político denegado?

Embed - Fabiola Yáñez reveló su infierno con Alberto Fernández y apuntó contra Viviana Canosa: "Se le tiraba encima"

Pero la entrevista en LAM no solo apuntó a Pettinato. Ángel de Brito le consultó a Fabiola sobre los rumores de otras mujeres, mencionando específicamente a Viviana Canosa.

Yañez sorprendió al revelar la explicación que, según ella, le dio Alberto Fernández sobre por qué la conductora pasó de tener una "relación muy cercana e íntima" a criticarlo ferozmente en televisión. "Me dijo que le había pedido la Secretaría de Comunicación y, como él le dijo que no, Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar", relató Fabiola.

Sin embargo, Yañez dejó entrever que había algo más que política. "Sus entrevistas daban hasta vergüenza ajena porque faltaba que se le tirara encima", acotó indignada.

Para cerrar, Yañez aseguró que Fernández jamás se hizo cargo de ninguna traición: "Nunca reconoció y no va a reconocer nada", sentenció, dejando en claro que su verdad y la del expresidente siguen en veredas opuestas.