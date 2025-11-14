Desde LAM fueron a buscar la palabra de la periodista luego de los dichos del exmandatario.

El año pasado el mundo del periodismo de espectáculo se revolucionó luego de que apareció el video entre Tamara Pettinato y el expresidente Alberto Fernández. Los meses pasaron y el exmandatario decidió romper el silencio en una entrevista y referirse al polémico clip en el despacho de Casa Rosada mientras él todavía estaba en funciones.

"Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno (José Glinski). Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que humanamente he conocido en mi vida", empezó diciendo el político.

"Vino un día a hacerme un reportaje para la televisión china", recordó Alberto Fernández y luego añadió que él accedió y que, antes de realizar la nota, la invitó a comer. Tras sus declaraciones, desde LAM fueron a buscar la palabra de la propia Tamara, quien no dudó en responder.

Tamara Pettinato se refirió a su relación con Alberto Fernández Tamara Pettinato habló tras las declaraciones de Alberto Fernández: "Somos..." La cronista le consultó qué le había parecido la entrevista y ella fue contundente: "Me pareció bien. Vi la explicación. Lo que yo dije y lo reitero es que yo no voy a dar explicaciones de un video que era privado y decidieron filtrar. No siento necesidad de dar esa explicación".