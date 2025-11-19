El conductor finalmente se presentó con sus abogados en la Justicia para prestar declaración tras lo ocurrido.

Marcelo Tinelli se encuentra en el momento más complicado a nivel familiar y a nivel profesional. En medio de la fuerte interna que estalló en las últimas semanas, el conductor decidió asistir a la Justicia para prestar declaración en el marco de la causa por la amenaza que recibió Juanita.

En Todo Noticias dieron a conocer detalles de lo que el conductor declaró de manera contundente: "Marcelo Tinelli hizo una exposición como testigo por la denuncia de Juana Tinelli", comenzó contando el periodista Rodrigo Alegre.

Luego, agregó: "Ella había contado que había recibido una llamada telefónica de un número oculto que la habían amenazado y que en esa conversación alguien se identificaba con el nombre de Gustavo Scaglione". El empresario es quie adquirió hace poco tiempo el canal Telefe.

Marcelo Tinelli declaró ante la Justicia por la amenaza a su hija Marcelo Tinelli declaró en la causa por la amenaza a su hija y revelaron los detalles Luego de esto, el periodista leyó de forma textual la declaración de Marcelo Tinelli: 'Yo estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando cuando luego veo el teléfono y era Juana. Todo por texto fue: 'Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar'".