Beto Casella habló sobre el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli y fue contundente: "No puede entender"

El conductor de Bendita fue entrevistado en el programa de Moria Casán y se refirió a la polémica del momento.

Beto no tuvo problemas en hablar sobre su colega.

Marcelo Tinelli se encuentra pasando un momento muy complicado y el mundo de la farándula sigue atentamente el tema. En las últimas horas, se confirmó que se bajó de Carnaval Stream tras una decisión en conjunto y quien opinó de la tensa situación fue Beto Casella.

El conductor de Bendita (El Nueve) dialogó con Moria Casán en El Trece y, por supuesto, la conductora le consultó qué opinaba al respecto: "No salgo del asombro, Moria, no puedo entender cómo una persona que fue el referente de lo popular tomó y toma una serie de malas decisiones".

"No estoy juzgándolo, solamente estoy expresando lo que veo y ojalá que le vaya bien", comentó en otra parte de la charla sobre la situación que está afrontando Marcelo Tinelli. También, subrayó que "la gente se lo cobró, la gente mira qué hacés, mirá en qué te movés y mirá si te hacés el pendejito".

Matías Vázquez, conductor de Puro Show, tomó las palabras del conductor de El Nueve y fue tajante: "Cuando vos tenés deudas, cuando debés plata a muchísima gente y te mostrás en la gran vida, genera enojo".