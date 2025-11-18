En A la Tarde confirmaron que el canal reordenará fuertemente su programación tras la salida del conductor.

Marcelo Tinelli se encuentra envuelto en un gran escándalo luego de la fuerte denuncia que realizó su hija por una amenaza que recibió por llamada. Desde ese día, todo cambió para la familia y para el conductor, que tiene un presente laboral complicado.

Desde que todo esto ocurrió, el "Cabezón" decidió no regresar a Estamos de Paso, el programa de streaming que realiza en el canal Carnaval Stream y su lugar fue ocupado por José María Listorti. En medio de la incertidumbre, Marcelo confirmó que el ciclo no seguirá al aire, pero en A la Tarde dieron a conocer la figura de la televisión que ocupará el horario de él.

"Mañana a las 20:00 horas, ya está confirmado el reemplazo de Marcelo Tinelli en Carnaval", comenzó contando Santiago Sposato, panelista del programa conducido por Karina Mazzocco. Luego, agregó que quienes tomaron la decisión fueron los directivos del canal.

La gran figura que ocupará el horario del programa de Marcelo Tinelli Afirman que una reconocida figura reemplazará a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream: quién es Se trata nada más ni nada menos que de Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand: "La persona que finalmente va a ocupar el lugar de Marcelo Tinelli mañana a las 20:00 es Juana Viale. El programa de Juana, que iba a ir a las 22:00 horas, lo pasaron para las 20:00 (ocupando el lugar de Estamos de Paso)".

El posteo que publicó Marcelo Tinelli donde confirmó que su programa no saldrá más al aire Marcelo Tinelli finalmente confirmó la noticia que se venía venir y le puso fin a los rumores. El conductor con contó que el ciclo de Estamos de Paso en este 2025 llega a su fin y lo hizo con un contundente comunicado en sus redes sociales.