Juanita Tinelli deslumbró con un look que encendió las redes

Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, se convirtió una vez más en tendencia tras compartir una producción de fotos que tuvo la estética cowgirl como tema. Con apenas 22 años, la modelo ya demostró que no teme desafiar los límites del estilo ni las expectativas que pesan sobre los apellidos conocidos.

La sesión, publicada en sus redes, la mostró radiante y confiada, luciendo un jean de tiro ultra bajo y un saco de peluche rosa oversize que llevó sin ropa interior, una apuesta arriesgada y muy suya. En la cintura, una tira de brillos se asomó entre la piel y el denim, dándole ese toque glam, pero muy atrevido que la define.

El complemento esencial fue un sombrero vaquero marrón, que terminó de sellar el concepto western del look.

Fue el contraste entre la textura suave del abrigo y el carácter rústico del sombrero lo que generó una combinación potente, a medio camino entre la rebeldía y el glamour.