Salió a la luz el motivo del enfrentamiento entre Candelaria y Juanita Tinelli

En "A la tarde", Santiago Sposato reveló el origen del tenso enfrentamiento entre Candelaria y Juanita Tinelli

La situación en la familia de Marcelo Tinelli es delicada luego del fuerte posteo que realizó su hija Juanita el pasado sábado, en el que aseguró que fue amenazada. En medio de este clima delicado, comenzaron a salir a la luz varios detalles de la familia del conductor.

Hace pocos días, comenzó a circular el rumor de que la relación entre Candelaria y Juanita Tinelli atraviesa un momento delicado. En el programa A la Tarde se dieron a conocer nuevos detalles que apuntan al posible origen del distanciamiento entre las hermanas.

Por primera vez me pasan lo que habría sido el comienzo del conflicto entre Candelaria Tinelli y su hermana Juanita. Y el motivo tiene que ver con un animal, más precisamente un caballo", comenzó diciendo el periodista Santiago Sposato, dejando entrever que detrás del enojo familiar habría una historia más profunda de lo que parecía.

De acuerdo con el relato del panelista, Candelaria tenía un caballo llamado Brigitte, que murió el año pasado. Hasta entonces, todo marchaba bien entre las hijas de Marcelo Tinelli, pero esa pérdida habría sido el punto de partida de una nueva tensión. "Ella tenía un caballo, que se llamaba Brigitte, que falleció el año pasado. Sí. Hasta ahí todo bien entre las hermanas. Pero ¿qué pasa? Para Juanita, Cande siempre fue la preferida de papá. Y me cuentan que le cayó muy mal que este año Marcelo le mandó a comprar a Cande otro caballo. Se lo compró a Florencia, la exmujer de Juan Sebastián Verón, que se dedica al mundo equino", contó Sposato.

Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre Candelaria y Juanita Tinelli Cuál Sería El Motivo Por El Cual Candelaria Y Juanita Tinelli Estarían Distanciadas El comentario generó sorpresa en el estudio y llevó a la conductora Karina Mazzocco a preguntar: "¿Cuánto puede costar un caballo?". "Alrededor de 50 mil dólares", respondió Sposato.