Magui Bravi se despidió de su melena: mirá qué se hizo en la cabeza

La bailarina, Magui Bravi, sorprendió con un cambio de look total y un guiño a la moda parisina. No te pierdas las fotos.

Magui Bravi decidió que era momento de un cambio, después de años con su melena larga que caía en cascada hasta la cintura. La bailarina y actriz se animó a un giro radical y se despidió de su cabello XXL para darle la bienvenida a un bob con flequillo.

El momento quedó registrado en un video que ella misma compartió en redes y, entre mechones que caían y risas nerviosas, escribió: “Hola Juana, nueva peli”. Lo que demostró que su transformación no era solo por estética, sino también por motivos profesionales, puesto a que el nuevo look está ligado a un personaje.

El corte bob le enmarcó el rostro con un aire juvenil y sofisticado, mientras que el flequillo recto acentuó sus rasgos y le dio un toque parisino que encajó perfecto con su estilo.

El estilo bob con flequillo, además, ha sido una de las tendencias globales más fuertes del 2025. Adoptado por celebrities europeas y estilistas de Hollywood, es el preferido para quienes buscan rejuvenecer el rostro y sumar carácter con poco esfuerzo. Lo mejor, es que funciona tanto en cabello lacio como con ondas suaves, y admite infinitas versiones, desde el clásico francés hasta el soft blunt.