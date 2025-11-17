Cómo modernizar los muebles antiguos sin perder su encanto

En muchos hogares es común encontrar una pieza con historia. Y los diseños modernos no siempre permiten distinguir lo que aportan esos muebles antiguo s con alma y textura. Usarlas requiere equilibrio y el desafío está en hacerlas sentir actuales, integradas y con un toque personal.

¿Por dónde empezar? A continuación, las alternativas para lograr que los muebles antiguo s convivan con los modernos sin sin perder su esencia ni su encanto.

La clave está en lograr el equilibrio entre la pieza antigua con historia con la pieza moderna-

Combinar muebles antiguo s con decoración contemporánea es una de las formas más simples de darles un aire moderno. Una forma de hacerlo es "equilibrar" el o los muebles antiguo s una lámpara minimalista, con sillas modernas o con iluminación contemporánea.

Volver a pintar o barnizar muebles antiguos desgastados. Créditos: Sarah Corbett-Winder/Alicia Waite

No es raro encontrar en una tienda de antigüedades una silla hermosa pero con la tela gastada o el relleno vencido. Retapizando esa silla antigua se logra refrescar la pieza y adaptarla a tu estilo actual.

Renovar y actualizar el color. Por ejemplo pintando el exterior de un color y el interior de otro. O también empapelar el fondo de una vitrina para crear profundidad e interés,

El arte es quizás la forma más apreciada de decorar con objetos vintage y antigüedades. Es una manera accesible de acceder a decoración antigua. Créditos: Boxwood Avenue Interiors/Naida Liu

Los muebles antiguos no necesitan esconder su pasado para encajar en el presente. Basta con darles una mirada nueva para que cuenten una historia atemporal, en un idioma contemporáneo.

Cambiar las manijas de las puertas o cerraduras. Sustituir el herraje antiguo es una forma sencilla de lograr un aspecto más moderno. Y hacer lo contrario también funciona, como por ejemplo reutilizar herrajes vintage o agregar ruedas a un mueble antiguo, ya que puede elevar su diseño y hacerlo más funcional.:

Renovar sin borrar la historia. Modernizar no significa disimular la edad, sino resaltar el carácter. Las antigüedades aportan autenticidad y alma: basta un toque de color, una nueva tela o un cambio de herraje para que vuelvan a brillar.

Muebles antiguos con arte moderno. Créditos: Benji Lewis Interiors

Otra alternativa es combinar arte contemporáneo con muebles antiguos para así generar contraste y dinamismo visual. Por ejemplo enmarcar una obra antigua con un marco moderno.

Las antigüedades no son el pasado: son el alma del presente decorativo. Por eso el secreto está en buscar el equilibrio, experimentar y dejar que tu hogar cuente su historia.