Presenta:

Estilo

|

Flor de la V

El look con el que Flor de la V adelantó la tendencia más sensual del verano

Con encaje y escote pronunciado, Flor de la V brilló con un look que fue furor. ¡No te pierdas las fotos!

MDZ Estilo

Mirá las fotos del look de Flor de la V.

Mirá las fotos del look de Flor de la V.

Flor de la V mostró en redes un vestido lencero en color verde oliva que se convirtió en la pieza más comentada del momento y que se trató del elemento más deseado de la temporada.

Flor eligió un diseño con escote profundo, tirantes finos y encaje delicado. El color verde ha estado bastante presente en las pasarelas internacionales esta temporada, y en esta ocasión potenció su piel y destacó su presencia ante la cámara.

Te Podría Interesar

El vestido, de inspiración lencera, marcó su silueta con elegancia, con encajes que añadieron textura a la prenda, mientras que el corte fluido le dio el toque de frescura perfecto para el calor. Para cerrar, sumó unas pulseras negras gruesas a juego con los aros y sandalias a tono.

Flor acompañó el look con un maquillaje de ojos delineados en negro para intensificar la mirada y labios rosados con brillo.

No te pierdas las fotos del look de Flor de la V:

2ZG5N7TZCJDO5ORB476633PVTE
Flor de la V impuso el verde oliva como el tono estrella del verano 2026.

Flor de la V impuso el verde oliva como el tono estrella del verano 2026.

QLCLZ6MKJ5BYPKOQKTTM2LUOYM
La conductora combinó textura, color y actitud para imponer un nuevo must-have estival.

La conductora combinó textura, color y actitud para imponer un nuevo must-have estival.

WQ2SN6K36VF57OZMIFRVVHRAFU
Con un estilismo sofisticado y un maquillaje intenso, la estrella de la TV mostró la tendencia más esperada.

Con un estilismo sofisticado y un maquillaje intenso, la estrella de la TV mostró la tendencia más esperada.

Archivado en

Notas Relacionadas