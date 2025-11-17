El look con el que Flor de la V adelantó la tendencia más sensual del verano

Con encaje y escote pronunciado, Flor de la V brilló con un look que fue furor. ¡No te pierdas las fotos!

Mirá las fotos del look de Flor de la V.

Flor de la V mostró en redes un vestido lencero en color verde oliva que se convirtió en la pieza más comentada del momento y que se trató del elemento más deseado de la temporada.

Flor eligió un diseño con escote profundo, tirantes finos y encaje delicado. El color verde ha estado bastante presente en las pasarelas internacionales esta temporada, y en esta ocasión potenció su piel y destacó su presencia ante la cámara.

El vestido, de inspiración lencera, marcó su silueta con elegancia, con encajes que añadieron textura a la prenda, mientras que el corte fluido le dio el toque de frescura perfecto para el calor. Para cerrar, sumó unas pulseras negras gruesas a juego con los aros y sandalias a tono.

Flor acompañó el look con un maquillaje de ojos delineados en negro para intensificar la mirada y labios rosados con brillo.