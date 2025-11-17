Imperdible: fotos, luna nueva y cascadas en el tour Divisadero de noviembre

La Ciudad de Mendoza vuelve a abrir las puertas de uno de sus espacios naturales más fascinantes con una nueva edición del Tour Divisadero, una propuesta que cada año convoca a mendocinos y turistas para vivir el piedemonte desde adentro. Este mes, la actividad tendrá dos fechas imperdibles: un trekking nocturno el sábado 22 de noviembre y una salida diurna el lunes 24, aprovechando el feriado. Ambas opciones son gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa.

La iniciativa invita a explorar la Reserva Natural Divisadero Largo, un área protegida ubicada a solo minutos de la Ciudad y reconocida por su valor geológico, su fauna silvestre y sus paisajes que combinan montaña, silencio y cielos abiertos. Cada recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y media, con dificultad moderada, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda, calzado adecuado, agua y las precauciones habituales para actividades al aire libre.

reserva divisadero largo (3).JPG Una experiencia sensorial bajo la “luna nueva” El primer encuentro será el sábado 22 a las 19.30, un trekking nocturno que marca el inicio de la temporada de caminatas estivales a la luz de la luna. La modalidad “Luna nueva” propone una experiencia sensorial única: caminar en la penumbra, escuchar los sonidos de la noche, percibir los aromas del piedemonte y observar cómo cae el sol sobre la montaña.

Los guías conducirán al grupo por circuitos de interpretación donde la protagonista será la fauna nocturna y el diálogo íntimo con el entorno natural. Es una oportunidad ideal para quienes buscan desconectarse, dejar atrás la rutina y experimentar el paisaje desde una perspectiva distinta.

A la mañana: geología, historia y cascada La segunda fecha será el lunes 24 de noviembre a las 9, perfecta para quienes prefieren disfrutar la naturaleza con luz plena. Este recorrido guiado se adentra en la historia minera del Divisadero, donde aún se observan huellas del pasado extractivo de la zona.