Qué significa cada corazón de color en los chats, según la psicología

Los emojis se volvieron un complemento indispensable de la comunicación digital. Aunque hoy conviven con stickers, audios y GIFs, siguen siendo una herramienta clave para transmitir emociones de manera rápida. Sin embargo, no todos saben que un simple corazón puede decir cosas muy distintas según su color .

En plataformas como WhatsApp, Instagram o X, los corazones aparecen en conversaciones cotidianas, posteos y estados. Pero detrás de cada tonalidad hay un significado emocional que la psicología del color ayuda a interpretar. Y, a veces, el mensaje que enviamos no es exactamente el que creemos.

Es el símbolo universal del amor romántico. Representa pasión, entrega y vínculos afectivos intensos. Se usa para parejas, relaciones cercanas o para expresar admiración profunda. Es el corazón “clásico” que todos entienden sin necesidad de explicación.

Es el corazón de la amistad. Comunica alegría, cercanía y cariño sin romance de por medio. Su luz y calidez lo vuelven ideal para demostrar afecto genuino hacia amigos, compañeros o familiares.

Refleja estabilidad, lealtad y calma. Se envía cuando se quiere transmitir apoyo, confianza o una conexión emocional serena. También suele aparecer en mensajes donde prima la empatía y el respeto.

Corazón verde

Simboliza renovación, armonía y buenos deseos. Es frecuente en conversaciones donde se busca reconciliar, agradecer o acompañar un proceso de cambio. Además, se usa en mensajes vinculados al bienestar y la naturaleza.

Corazón negro

Este color puede expresar desde dolor hasta ironía. En un contexto emocional, señala tristeza, duelo o una etapa difícil. Pero también se emplea con humor ácido o estéticas “alternativas”.

Corazón marrón

Está asociado con la contención, la calidez y la cercanía. Comunica apoyo emocional profundo, gratitud o afecto sincero. Su tono terroso lo conecta con la idea de raíz, hogar y estabilidad.

Corazón blanco

Representa paz, perdón y nuevos comienzos. Es un símbolo limpio y neutro, ideal para acompañar mensajes conciliadores o afectuosos sin doble intención. También puede transmitir amor incondicional.

Corazón violeta

Relaciona lo emocional con lo espiritual. Se utiliza para demostrar sensibilidad, amor propio, admiración o una conexión más simbólica que romántica. También aparece en campañas solidarias y movimientos sociales.