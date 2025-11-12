Café, el aliado inesperado para el corazón que reduce la recurrencia de arritmias

El consumo de café puede contener un beneficio para el corazón contrariamente a lo que siempre se ha creído.

Contrariamente a lo que todos piensan, una taza de café podría tener un efecto positivo y protector para el corazón. Investigaciones recientes han desafiado las creencias médicas tradicionales. Un estudio de las universidades de Adelaida, San Francisco y Toronto tiene una nueva conclusión.

Ayuda para el corazón Las reconocidas casas de estudios señalaron que el consumo moderado de café está asociado con una recurrencia menor de la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente. A lo largo de la historia esta infusión era catalogada como “proarrítmica”.

MESA DE CAFE Café, un beneficio desconocido para el corazón. Los investigadores realizaron un ensayo clínico que incluyó a 200 pacientes con arritmias persistentes en hospitales de Canadá, Estados Unidos y Australia. Con una edad promedio de 69 años y en tratamiento por las arritmias se dividieron en dos grupos: uno que consumía café con cafeína y otro que se abstenía de su consumo. El primer grupo consumió por semana siete tazas de café.

Los resultados arrojaron que la recurrencia de fibrilación auricular fue notablemente menor en el grupo que consumió café en comparación con el grupo de abstinencia . Esto se traduce en un riesgo de recurrencia un 39 por ciento menor para los bebedores de café.