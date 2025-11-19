Una muy mala noticia golpeó a la conductora de Telefe y en el programa A la Tarde revelaron los detalles.

Wanda Nara se encuentra en medio de un gran escándalo luego de que se conoció que Luli, su exsecretaria, realizó una fuerte denuncia contra ella. Ella estuvo a su lado durante un largo tiempo y las cosas no terminaron para nada bien.

Santiago Sposato, panelista de A la Tarde (América) comentó que "como secretaria personal de ella, se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa".

Luego, agregó que la mujer se encargaba también de la "organización de actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda. Si se cancelaba alguna de las clases, era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable".

Fuerte denuncia contra Wanda Nara por parte de quien era su secretaria Escándalo: Wanda Nara recibió una denuncia millonaria por parte de una exempleada Posteriormente a esta información, en el programa mostraron chats entre Wanda Nara y quien era su secretaria personal. En los mensajes se encuentra negocionado el suledo y Luli le expresó: "Luli le dice: ‘Yo no puedo tener un sueldo de 1.5 millones en bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos".