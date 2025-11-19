Qué pasará en 2026 con Sálvese Quien Pueda, el programa conducido por Yanina Latorre en canal América

Tras un debut auspicioso en marzo de 2025, el ciclo Sálvese Quien Pueda (SQP) logró consolidarse en la grilla de programación vespertina, convirtiéndose en una antesala fundamental para el prime time. Debido al respaldo de la audiencia y al sólido acompañamiento comercial del ciclo de Ángel de Brito en el que la especialista en espectáculos es panelista, las autoridades de canal América no dudaron en colocar a Yanina Latorre al frente del programa como antesala de LAM (América TV).

Yanina Latorre y las condiciones para su continuidad en canal América SQP equipo Yanina Latorre seguirá con SQP en 2026. Foto: Instagram @sqp_oficial Durante su participación radial en El Observador (107.9), la comunicadora brindó pormenores sobre la cena estratégica que mantuvo con su equipo para delinear el futuro del show. La negociación con canal América llegó a buen puerto y la continuidad del programa está asegurada para el próximo año, aunque el acuerdo no estuvo exento de una serie de requerimientos específicos por parte de su figura principal para potenciar el producto. Con la firma ya estampada, detalló que el crecimiento del formato requiere una mayor inversión por parte de la señal. "Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año. Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelista, quiero tener cinco, en vez de cuatro", confesó al aire, dejando en claro que su intención es elevar la vara de calidad del envío.

Yanina Latorre debutó con su programa Sálvese quien pueda. Foto: Captura de video América TV Yanina Latorre debutó con su programa Sálvese quien pueda en marzo de este año. Foto: Captura de video América TV El acuerdo económico gestionado por Yanina incluyó un incremento sustancial en el presupuesto operativo, una herramienta vital para materializar las cláusulas que la presentadora puso sobre la mesa. Si bien la negociación fue exitosa en términos de recursos humanos y técnicos, hubo un punto crucial que quedó fuera del tintero y que hoy le genera un dolor de cabeza: la exclusividad de su espacio personal. A diferencia de su situación en LAM, donde goza de un camarín privado, en el horario de la tarde debe compartir las instalaciones, una logística que busca revertir a toda costa.

El enojo de Yanina Latorre por la falta de camarín propio Yanina Latorre (3) La panelista fue tajante. Foto: captura de video YouTube/ El Observador. La problemática cobra mayor relevancia ante la confirmación de que la esposa de Diego Latorre dejará su silla en el programa de Ángel de Brito en 2026 para enfocarse totalmente en su propio ciclo. Al perder ese espacio exclusivo que tenía por las noches, la necesidad de un lugar privado durante la tarde se vuelve imperiosa para su organización. "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado. Yo, después de mi programa, vuelo a LAM, me cambio allá y para irme, también", explicó con notoria molestia sobre la dinámica actual que le impide disponer de sus pertenencias con libertad.