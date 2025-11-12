Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez por los polémicos posteos: "Le jode que..."

La conductora de América no dudó en hablar sobre las fuertes publicaciones de la actriz.

La China Suárez se encuentra en el medio de una gran tormenta luego de que salió a la luz que desde LUZU TV y OLGA decidieron cancelar las entrevistas para promociar su nueva serie en Disney Plus debido a supuestos requerimientos que realizó. Esto desencadenó un fuerte ataque en X (ex Twitter), principalmente contra Laura Ubfal.

Pero en medio de todo esto, la actriz decidió arremeter fuertemente contra Benjamín Vicuña, quien se pudo reencontrar con sus hijos tras meses sin poder verlos. Yanina Latorre, panelista de LAM, opinó sobre el tema y fue tajante.

"¿Ustedes vieron el ataque que le agarró a la China en Twitter? Entró a tuitear contra todo el mundo, yo creo que ella no escribe eso, los escribe Icardi", comenzó expresando. Luego, agregó que "desmintió todo y Leuco salió a contar que era todo tal cual y Migue Granados contó que la pidió a Paula (Chaves)".

Respecto al posteo donde trató a Benjamín Vicuña como el encargado de filtrar información a la prensa, Yanina comentó: "Le jode que Vicuña cuente que los hijos van a ir al colegio acá en Argentina, pero no le jode subir fotos del hijo jugando al fútbol con Icardi".