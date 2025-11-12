¿Marcelo Tinelli vuelve a Carnaval Stream? Yanina Latorre reveló la charla que mantuvo con el conductor

La conductora de América decidió sacar a la luz el diálogo que mantuvo con Marcelo en medio de la incertidumbre por el futuro laboral.

Marcelo Tinelli se encuentra pasando uno de los momentos más complicados de su carrera y también de su vida. Es que la amenaza que recibió Juanita Tinelli, desencadenó una fuerte interna familiar que lo tiene muy preocupado al conductor de Carnaval Stream.

En Estamos de Paso, programa que sale al aire por el mencionado canal de streaming, Tinelli no apareció desde que salieron a la luz los problemas con su familia y quien lo está reemplazando es José María Listorti. En la emisión del martes 11, se esperaba contar con la presencia del "Cabezón", pero esto no fue así y su amigo subrayó que se está ocupando de los temas personales.

En medio de todo esto, Yanina Latorre decidió opinar sobre la situación y dejó una frase que generó incertidumbre: "Ayer iba a ir a Carnaval, estaba anunciado, hablé con Sabrina Rojas, dijo 'estamos todos citados, técnicamente Marcelo va', mandé al notero y apareció Listorti".

Marcelo Tinelli Incertidumbre por Marcelo Tinelli. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream. Luego, agregó: "Listorti había aparecido por dos veces, de buena onda, y ya ayer le dijeron que le van a pagar. Esto a mí me da a entender que para mí Marcelo no aparece más". La panelista sostuvo que habló con él y confesó que se encuentra "muy triste, no son ni las deudas ni las amenazas, sino por el problema familiar".